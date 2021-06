Hat széklettípus, ami bajt jelezhet

Noha sok ember ódzkodik attól, hogy a vécécsésze tartalmát vizsgálgassa ürítés után, székletünk minőségének és színének ellenőrzése hasznos lehet. Csalhatatlanul jelzi ugyanis, ha emésztőrendszerünk nem a szokott módon működik, esetleg valamilyen, még nem diagnosztizált betegséggel küzdünk. A gyors felismerés lehetővé teszi, hogy hatékony kezeléssel székletfronton is minden a lehető leghamarabb visszatérhessen a normális kerékvágásba. A curejoy.com összefoglalójából kiderül, milyen jelekre kell figyelnünk.

Székletünk többet mutat egészségi állapotunkról, mit gondolnánk. Fotó: Getty Images

Amikor a széklet vöröses színű

Valószínűleg mindenkinek azonnal a vér jut eszébe, amikor megpillantja, hogy széklete pirosas színű. Mielőtt pánikba esünk, gondolatban érdemes végigvennünk, mit fogyasztottunk aznap, ugyanis számos étel, köztük a cékla is okozhatja a széklet elszíneződését. Ha nem ettünk vagy ittunk semmit, ami "gyanús", lehetséges okként felmerülhet a vérzés is. A piros vagy enyhén piros szín a gyomor-béltraktusban - gyakran a vastag- vagy végbélben - jelentkező vérzésre is utalhat, ahogy perforált gyomor-, vagy nyombélfekélyre, esetleg daganatos megbetegedésre is. Ezért ilyen esetben javasolt azonnal orvoshoz fordulni.

A fekete különféle árnyalatai

A fekete színű széklet - amennyiben nem vettünk be néhány órával korábban széntablettát, vagy vastartalmú készítményt, és nem ettünk semmit, ami ezt kiválthatja, például véres hurkát, májat, vagy esetleg fekete ribizlit - szintén árulkodhat vérzésről. A szurokfekete szín azt jelzi, hogy a szervezetünkből ily módon távozó vér már nem friss, vagyis egy ideje már emésztőrendszerünkben van. Hátterében állhat a gyomor-béltraktus felső részének sérülése: a nyelőcsőből, a gyomorból vagy a vékonybélből származó vér. Ebben az esetben is azonnali kivizsgálás javasolt.

A kellemetlenül laza, folyós változat

A laza, folyós széklet leggyakrabban valamilyen étel, ital, vagy esetleg vírusfertőzés miatti hasmenés következménye, ám ha állandósul, vagy viszonylag gyakran jelentkezik, mögöttes állapotra is utalhat. Például irritábilis bélszindrómára, ételintoleranciára, ezen belül is laktóz-intoleranciára, vagy akár lisztérzékenységre. Egyes gyógyszerek, leginkább az antibiotikumok is okozhatnak tartósan lágy székletet vagy hasmenést.

Ez állhat a halvány széklet hátterében

Világos, vagy agyagszínű széklethez vezethet bizonyos ételek - például rizs - nagy mennyiségű fogyasztása, ám jellemzően inkább a máj, az epe vagy a hasnyálmirigy rendellenes működése, esetleg betegsége áll a hátterében. Okozhatja epekő, epeúti szűkület, ciszták, daganat, vagy akár hepatitis is. Amikor a májban nem termelődik elég epe, vagy ami termelődik, valamilyen akadály miatt nem jut ki a májból, a széklet világos lesz - normálisnak tekinthető barna színét ugyanis az epefesték adja.

Amikor nem süllyed el, hanem lebeg

A víz felszínén úszó, lebegő széklet leggyakrabban az emésztés közben feleslegesen termelődő, székletbe kerülő gázok, vagy zsír következménye, és bár ez nem tűnik feltétlenül kórosnak, valójában azt jelzi, hogy emésztésünk nem működik rendesen. Vagy nem sikerült tökéletesen megemészteni, vagy nem szívódtak fel megfelelően a gyomrunkba juttatott tápanyagok, például szénhidrátfélék, laktóz, vagy rostok. A cukros, vagy alkoholos italok és mesterséges édesítőszerek is hozzájárulhatnak a fokozott bélgáztermelődéshez. Ha a jelenség állandósul, első körben érdemes változtatni étrendünkön - sok zöldség, gyümölcs és teljes kiőrlésű gabonaféle, valamint víz fogyasztásával -, hogy emésztésünk helyreálljon. Amennyiben ez mégsem sikerül, a probléma kivizsgálását érdemes szakemberre bízni.

Amikor a végtermék zöld

A zöld széklet hátterében álló legkézenfekvőbb ok, hogy túl sok zöld ételt, például leveles zöldséget, vagy lila és kék bogyós gyümölcsöt fogyasztottunk. Előfordulhat azonban, hogy nem a táplálkozásunk, hanem a nagy mennyiségben termelődő és ürülő epe színezi el székletünket. De okozhatja antibiotikumos kezelés, vagy vírus-, esetleg bakteriális fertőzés. Például szalmonella-, vagy E. coli-fertőzés.

A kiegyensúlyozott emésztésért mi is sokat tehetünk: az egészséges, rostokban gazdag táplálkozás, a megfelelő folyadékbevitel mellett azzal is, ha egyszerre mindig csak kis adagokat fogyasztunk, nem terheljük túl emésztőrendszerünket, lassan eszünk, kevesebb levegőt nyelünk és lehetőség szerint megpróbáljuk kiiktatni életünkből a stresszt okozó tényezőket.