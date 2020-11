Aranyér: így előzzük meg!

A reggeli, iskolába, munkába menet előtti idő azért is kedvező, mert ez a megtanult életritmus a későbbiekben is jobban betartható, és bizony csak otthon van lehetőség a székletürítés után a végbéltájék helyes ápolására.

Mit együnk aranyér esetén?

Minden jó, ha vége jó - tartja a mondás. Igaz ez a végbélre is. A tápcsatorna bármely szakaszán fellépő probléma a belet és végbelet is megviseli. A gondok az emésztőrendszer végén összegződnek.A helyes táplálkozással, az ételek megfelelő megrágásával segíthetjük, hogy a széklet lágy legyen . Legalább, a rostdús, kevés cukrot tartalmazó táplálék megelőzi a renyhe bélmozgást.Ajánlott élelmiszerek: müzli, tejtermékek, szezámmag, lenmag, napraforgó, méz, mazsola, búzacsíra, zöldségek, héjastul fogyasztott gyümölcsök, mogyoró. A székrekedésre hajlamosak rendszeresen iktassanak be étrendjükbe olyan ételeket, amelyek kicsit megmozgatják a bélrendszert. Egyénileg is eltérő, kinél mi hat, a joghurt, a savanyú káposzta , a szilva- és baracklekvár vagy egy korty kávé, egy fürt szőlő, illetve ezek kombinációja. Azok az élelmiszerek, amelyekIlyenek például az alma, a banán vagy a kakaó és csokoládé. Az édes nyalánkságok között is vannak rostdúsabbak, csak az érdekesség kedvéért megemlítendő a gumimaci, ami például növényi rostokat, pektint tartalmaz.Kerülendő továbbá aGyakran jelentkező székrekedésnél is érdemes kerülni a hashajtókat, mert hosszútávon lustává és hashajtófüggővé teszik a beleket.Étkezés előtt egy kanál paraffinolaj segít, hogy a széklet könnyen üríthető legyen.