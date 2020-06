Egy nap aranyeresként

Hogyan öltözködjünk aranyérrel?

Az öltözködésnél a következő szempontokat vegyük figyelembe: bár rendkívül csinos lehet egy szűk, világos színű nadrág, mégsem tanácsos ilyet fölvennünk, mert előfordulhatnak balesetek, hiszen az aranyérbetegség sajnos járhat vérzéssel. A tangát is hagyjuk a fiókban, mivel sértheti a végbéltájékot, azaz még ronthat is állapotunkon. Mindenképpen hordjunk pamutból készült fehérneműt, és kerüljük a nejlonharisnyát, hiszen a műanyag "csomagolás" nem engedi levegőzni az esetleg sebes területeket. Sokaknál a magassarkú cipő is probléma, mert az általa okozott tartásbeli változás kidörzsölődéshez vezethet: ha ezt tapasztaljuk, maradjunk inkább a maximum 5 centis vagy lapos talpú cipőknél.