A szénhidrátszegény táplálkozás mellékhatásai

Nem árt tisztában lenni azzal, hogy a széndhidrátszegény táplálkozással általában lecsökken a szervezetbe bevitt probiotikumok és rostok mennyisége. Ez nyomot hagyhat az emésztésen és az immunrendszeren is. Nagyon fontos, hogy sosem szabad teljesen megvonni a szénhidrátot, éppen ezért zöldségeket, magokat és dióféléket mindig építsünk az étrendünkbe! Ha túl alacsony lesz a szénhidrátbevitel, a következő mellékhatásokra számíthatunk.

Kimerültség

Nemcsak izmainknak, hanem az agyunknak is szüksége van szénhidrátra a megfelelő működéshez. Éppen ezért ha nem viszünk be belőle eleget, akkor fizikailag és szellemileg is kimerültnek fogjuk érezni magunkat. Lassulhat a gondolkozásunk, a problémamegoldó képességünk. Ha pedig sportolunk, szintén szükségünk van némi szénhidrátra, mert izmaink is jórészt ebből a forrásból merítenek energiát.

A szénhidrátbevitel csökkentésével energiaszintünk is lecsökken

Hangulatingadozás, ingerlékenység

Szénhidrátok nélkül visszaesik a vércukorszintünk, amitől a hangulatunk is romlani fog. Ráadásul a szénhidrátoknak kulcsszerepük van a szerotonintermelésben, amelyből ha nincs elég a szervezetünkben, akkor ingerlékenyebbek lehetünk, illetve hajlamosabbak a depresszióra.

Székrekedés

Ha nem figyelünk arra, hogy a szénhidrátbevitel csökkentése ne járjon a rostbevitel csökkentésével, akkor jó eséllyel számíthatunk rá, hogy székrekedésünk lesz. A rostokra nemcsak avércukorszintstabilan tartásához van szükség, hanem a megfelelő bélmozgásokhoz is. Ne maradjanak ki az étrendből a zöldségek, gyümölcsök és teljes kiőrlésű gabonafélék, illetve a hüvelyesek sem. Mennyiségük csökkenthető, de teljesen ne hagyjuk el ezeket, ha egészséges emésztést szeretnénk.

Rossz lehelet

Ha nincs elég szénhidrát a szervezetben, akkor testünk zsírt kezd égetni, hogy legyen elég energiája, és úgynevezett ketonokat termel. A ketonok közé tartozik az aceton is, ami miatt rothadó gyümölcsre emlékeztető szagúvá válhat a leheletünk.

