A székrekedés nagyon zavaró lehet, így mutatunk pár élelmiszert, amely segíthet a probléma megoldásában.

Málna

Narancs

A narancsban sok a C-vitamin , a rost, és egy naringenin nevű anyag, ami természetes, enyhe hashajtóként is funkcionál.

Víz

Kefir

Ebben a tejtermékben sok a probiotikum, ami alapvető a gyomor és a bélrendszer egészségéhez - valójában ebből a szempontból sokkal hatékonyabb a joghurtnál. Ha magában nem szeretjük, akkor smoothie-ba, turmixba keverve is fogyaszthatjuk.

Mandula

Feketebab

Magas a rosttartalma, sok benne a magnézium és a kálium is, így szintén remek emésztésserkentő- és szabályozó. Salátát, salsát és levest vagy chilit is készíthetünk belőle.

Aszalt szilva

A népi gyógyászat gyakran javasolja székrekedés ellen, és nem véletlenül - szorbtioltartalma miatt természetes hashajtóként működik, de van benne bőven magnézium és kálium is - utóbbiból kétszer annyi van benne, mint például a banánban. Ha magas cukortartalma miatt nem akarjuk fogyasztani, áztassuk be, és igyuk meg a levét, az is igen hatékony.