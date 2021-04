A betegségtől hízunk vagy a túlsúly okoz betegséget?

Napjainkban egyre gyakoribbak a különböző anyagcsere-betegségek, melyek egyik velejárója azelhízás- ilyen például az inzulinrezisztencia (IR), a cukorbetegség, a pajzsmirigy-alulműködés vagy a policisztás petefészek szindróma (PCOS). De vajon az elhízás okozza ezeket a betegségeket vagy pont a betegségek miatt szaladnak fel a plusz kilók? Dr. Bajnok Éva, endokrinológus, diabetológus, obezitológus, belgyógyász, az Alakorvoslás Program szakorvosa segít megérteni a túlsúly és az anyagcserezavarok közötti kapcsolatot.

A tyúk és a tojás esete

Az elhízás mögött csak az esetek 10 százalékában áll másodlagos ok, és a kialakult túlsúly maga is betegségek forrása. De így sem lehetetlen a fogyás. A szakértő úgy fogalmaz, hogy ez a tyúk és tojás típusos esete. Az elhízás a legtöbb esetben betegségekhez vezet és fordítva, bizonyos betegségek elhízáshoz vezetnek. Az elhízáshoz vezető szövődményeket célszerű tisztázni, a testsúly kérdésétől függetlenül is kezelni, hiszen önmagában is okozhat problémát, ha azonban kezeljük, visszahat, könnyebb fogyni.

Anatómia és zsírszövetváltozás

Egyes betegségek kialakulása egyértelműen visszavezethető az elhízásra. Így alakulhat ki például a refluxbetegség. Elhízottság esetén a nagyobb pocak miatt magasabb a rekeszizom állása, könnyebben visszaáramlik a gyomorsav tartalom. A betegség pedig az elhízást is fokozhatja: a gyomorsav kellemetlen érzést okoz, mely arra késztethet, hogy több pékárut együnk, felesleges kalóriát magunkhoz véve. És máris beindul az ördögi kör. Az elhízás összetett módon hat a szervezet által termelt anyagokra is. A zsírszövet felszaporodása révén olyan gyulladásban is részt vevő anyagok szintje nő meg, melyek cukorbetegséget, szív- és érrendszeri betegségeket okozhatnak. "Ezeket a betegségeket nemcsak azért nem szabad félvállról venni, mert kellemetlenek, hanem a hosszú távú következményük sajnos tragédiához vezethet. Reflux esetén a maró hatású gyomorsav akár fekélybetegséghez és rákhoz is vezethet, a felszaporodó - különösen a zsigerek közötti- zsírszövet pedig bizonyos tumoros betegségeket eredményezhet" - hangsúlyozza Dr. Bajnok Éva.

Anyagcsere-betegségek és elhízás

Egyes betegségekkel kapcsolatban erős a tévhit arra vonatkozóan, hogy azok súlyos elhízást okoznak. "A pajzsmirigy-alulműködéssel küzdő betegek gyakran panaszkodnak elhízásra, azonban kutatások szerint ezen esetek felében észlelhető csökkent étvágy melletti testsúlynövekedés átlagos mértéke csupán 3 kiló" - emeli ki az endokrinológus-obezitológus szakorvos, hozzátéve: egyéni eltérések lehetnek, lényeges azonban megjegyezni, hogy jelentős, 10-20 százalékos testsúlynövekedést nem lehet csupán apajzsmirigyvagy más betegség rovására írni.

Azt sem szabad szem elől téveszteni, hogy egy már kialakult anyagcsere-betegséget, például enyhe vagy komolyabb inzulinrezisztenciát, PCOS-t, vagy diabéteszt az elhízás súlyosbíthat, de ezek a betegségek vezethetnek túlsúlyhoz is. "Ezért fontos, hogy megtaláljuk azt az életmódot, mely mellett hosszú távon el tudunk köteleződni és segít abban, hogy egészséges szinten tartsuk a súlyunkat" - teszi hozzá Dr. Bajnok Éva. Célszerű a betegség kezelését és az életmódterápiát egy kézben tartani és szakértői csapatra bízni. Így a rendszeres szakorvosi kontroll alapján, személyre szabottan módosítható az életmódprogram, és elkerülhetők a félreértések is.

Ugyan egyre tudatosabban állnak hozzá a betegek a diétájukhoz, ennek ellenére szakszerűtlen fogyókúrák és tévhitek áldozataivá válhatnak, és úgy gondolhatják, hogy az ő állapotukkal nem lehetséges lefogyni, azonban ez nem így van. "Egy általános diéta, amely működik az egészséges fogyni vágyónál, nem feltétlenül működikanyagcsere-betegségekesetén. Különösen káros, ha szakszerűtlen módszerrel próbálkozunk. A szakszerű diéta és testmozgás mellett a betegségeket is célszerű kezelni, így hatékonyabban érhető el eredmény. Ez a legtöbb problémánál elmondható, beleértve a cukorbetegséget, vérnyomásproblémát, horkolást és depressziót is" - javasolja a szakember. Megjegyezte, az anyagcsere-betegség típusától függően lehet, hogy módosítani kell bizonyos tápanyagok bevitelét és a kalóriamennyiséget is. Mint ahogy cukorbetegnél magától értetődő, hogy a szénhidrátnak kulcsszerepe van, magas húgysav- és koleszterinszint esetén nem ajánlott húst-hússal enni.

"Az igazi változáshoz életmódváltás szükséges"

Sokkal többen képzelik, hogy nem tudnak, vagy csak óriási nehézségek árán tudnak lefogyni, mert a testük erre nem képes, mint ahányuknál ez a helyzet valóban fennáll. Sokan gondolják azt, hogy ők az egyedi esetek, akik nem tudnak lefogyni, pedig csak szimplán nincsenek tisztában azzal, hogy az ő életmódjukhoz mi az a kalóriamennyiség, amire szükségük van. A fogyáshoz általánosságban a napi szükséges kalóriánál 500-zal kevesebb az ajánlott mennyiség. Ez típusosan 1200-1500 kcal nőknél, 1500-1800 kcal férfiaknál.

"Fogyni nehéz, nem megy munka nélkül, ezt le kell szögezni. A kampányfogyókúrák csak nagyon kevés embernek működnek, igazi változáshoz életmódváltás szükséges" - hívja fel a figyelmet Dr. Bajnok Éva, kiemelve: a változáshoz kell egy keretrendszer, amely mentén a változás halad. Megfelelően összeállított és támogató rendszer szükséges, mely szélesebb körben is elérhető, érthető és akár élethosszig folytatható.