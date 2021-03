A refluxbetegség meglepő tünetei

A gyomorégés igen jellegzetes tünet, tulajdonképpenérezzük. A legtöbbször csípős, zsíros vagy fűszeres ételek elfogyasztása után jelentkezik, de gyakori az éjszakai gyomorégés is. A refluxbetegségnek azonban más, kevésbé ismert tünetei is lehetnek. Ezekre is érdemes odafigyelni, mert a nem kezelt reflux nemcsak állandó fájdalommal és kellemetlenségekkel járhat együtt, de idővel súlyos szövődményeket is okozhat, többek között például nyelőcsőszűkületet, sőt a nyelőcsődaganat kialakulásának a rizikóját is megnöveli. Lássuk a kevésbé ismert tüneteket!

Az állandó hányingert is okozhatja a gyomorból visszacsorgó sav , és különösen akkor érdemes a refluxra gyanakodni, ha. A hányinger természetesen más betegségek tünete is lehet, de ha a reflux néhány egyéb tünetét is észleljük magunkon, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnunk magunkat.Esetenként a gyomorsav nemcsak a nyelőcsőbe szivároghat vissza, de akár. Ennek következménye az állandó, kellemetlen szájíz lehet, melyet a betegek keserűként, fémesként vagy savanykásként írnak le.A kellemetlen szájíz, a mellkasi fájdalom és a hányinger mellett tünetként jelentkezhet a, mintha valami a torkunkba szorult volna ("gombócérzés"). Ez a kellemetlenség időnként kifejezetten fájdalmas, sőt ijesztő is lehet, különösen, ha mellkasi fájdalommal együtt jár, hiszen ez nagyon emlékeztethet a szívroham tüneteire. A nyelőcső irritációja torokfájásként is jelentkezhet, de ezt a torkot érintő fertőzésekkel ellentétben nem kíséri például láz, orrdugulás vagy orrfolyás, esetleg fejfájás.A gyomorsav nemcsak a nyelőcsövet irritálhatja, hanem a hangszálakat is, ez pedig a. A rekedtség, a hang elgyengülése, fátyolossága vagy egyéb változás a refluxbetegség egyik legkevésbé ismert tünete.Ahogy a gyomorsav visszacsoroghat akár a torok felső részéhez, úgy, és ott irritációt okozhat. Ennek a tünete lehet például köhögési roham (különösen étkezések után). Az asztmások különösen nagy veszélyben lehetnek, mert a köhögés és az irritáló gyomorsav hatására asztmás roham is kialakulhat náluk. Néhány szakember szerint az irritáció mellett az is fokozhatja az asztmás roham valószínűségét, hogy a szervezetünk igyekszik a légutak "leszűkítésével" megakadályozni, hogy a gyomorsav odakerüljön, ez pedig nehézlégzést okozhat.Végül, a refluxbetegségre utaló meglepő tünet lehet a, ez ugyanis arra utal, hogy a szervezetünk igyekszik megszabadulni az irritáló anyagoktól, a reflux esetén a visszacsorgó gyomorsavtól.