A mediterrán diéta csak tisztán jó

"Jótékony hatással van az egészségünkre, ha zöldségben, gyümölcsben, halban és teljes kiőrlésű gabonában gazdag diétát tartunk" - mondta dr. Puja Agarwal, a Rush Orvosi Kollégium Belgyógyászati osztályának egészségtudományi szakértője és adjunktusa, a tanulmány vezető szerzője. "Ám azt figyeltük meg, hogy ha ezt rántotthússal, édességgel, finomított gabonával, vöröshússal és húskészítménnyel kombináljuk, akkor megszűnnek az étrend mediterrán részének a pozitív hatásai." Pedig a mediterrán diéta hatására időskorban kisebb mértékben fordul elő kognitív zavar. A kutatási eredményeket az Alzheimer Társaság Alzheimer's & Dementia című folyóiratának január 7-i számában publikálták.

Mediterrán diéta: gyümölcs, zöldség, olívaolaj, halak és mérsékelt borfogyasztás. Kép: Getty Images

A kutatásban 5 001 olyan személy kognitív egészségi állapotát vizsgálták meg, akik 65 évnél idősebben voltak, és részt vettek a Chicagoi Egészségügyi és Időskori Projektben 1993 és 2012 között.

A szívet is védi! A diétának számos egészségügyi előnye van, így követésével például egyszerűbb a testsúly kontrollálása, de bizonyos krónikus bajok - a szív- és érrendszeri betegségek - kialakulásának esélyei is csökkenthetők.

A résztvevők minden harmadik évben kitöltöttek egy kognitív állapotot felmérő kérdőívet, amely ellenőrizte az alapvető információfeldolgozási képességet és a memóriát, majd ezután egy olyan kérdőívet töltöttek ki, amelyben megjelölték, hogy milyen gyakran fogyasztják a felsorolt 144 ételféleséget.

A kutatók az elemzés során megállapították, hogy a vizsgálati alanyok mennyire ragaszkodnak a mediterrán diétához, ami gyümölcsökből, zöldségekből, hüvelyesekből, olívaolajból, halakból, krumpliból, finomítatlan gabonából áll, és mérsékelt borfogyasztást enged meg. A kutatók azt is kimutatták az adatelemzés során, hogy a résztvevőkre mennyire jellemző a nyugati típusú értend, ide olyan ételek tartoznak, mint például a rántotthúsok, a finomított gabonafélék, az édességek, a vöröshúsok és a húskészítmények, a zsíros tejtermékek és a pizza. A mediterrán diéta betartásának a mértékét a kutatók pontszámmal jelezték.

Csak, aki szigorúan tarotta a diétát, az élvezhette előnyeit

A tudósok ezután összevetették a résztvevők mediterrán diétára vonatkozó pontszámait a globális kognitív funkcióikban, az epiziodikus memóriájukban és az érzékelési sebességükben történt változásokkal. Azoknak a résztvevőknek változott a legkevésbé a kognitív képességük a nyomonkövetési időszak alatt, akik a legszorosabban betartották a mediterrán diétát, és a leginkább elkerülték a nyugati étrendre jellemző ételeket. Ezzel szemben egyáltalán nem tudták már kimutatni azegészséges ételekkognitív hanyatlást lassító hatását azoknál a személyeknél, akik jellemzően a nyugati típusú étrendet követték.

Nem számított az életkor

Nem volt számottevő összefüggés az életkor, a nem, a rassz és az iskolai végzettség szempontjából, és a kognitív hanyatlás még azzal sem függött össze, hogy az illető sok vagy kevés nyugati típusú étrendbe tartozó ételt fogyasztott. Az elemzés során az étkezési szokásra vonatkozó adatokat összevetették a dohányzásra, a testtömegindexre és a szív- és érrendszeri állapotra vonatkozó adatokkal is, de az eredmény nem változott. "A nyugati típusú étrend súlyosan károsítja a kognitív egészségi állapotot" - mondta dr. Agarwal. "Akik magas mediterrándiéta-pontszámot értek el, azoknak a kognitív állapota átlagosan 5,8 évvel fiatalabbak volt azokhoz képest, akik a legalacsonyabb mediterrándiéta-pontszámot érték el."

Dr. Agarwal szerint ezek a kutatási eredmények összecsengenek azokkal a korábbi vizsgálati eredményekkel, amelyek szerint a mediterrán diéta csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, bizonyos ráktípusok és a cukorbetegség kockázatát, valamint megfelelnek a mediterrán diéta kognitív hatásait vizsgáló korábbi kutatási eredményeknek is.

A tanulmányban azt is megjegyezték, hogy egyedileg értékelték minden egyes étrendi összetevő adagmennyiségét azoknál a diétáknál, amelyek jó hatással voltak az idősebb felnőttek kognitív képességeire, ilyen a mediterrán diéta mellett a MIND-DASH étrend is. [A MIND diéta a neurodegeneratív folyamatokat késleltető mediterrán DASH diéta (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) kifejezés rövidítéséből kialakított betűszó. A DASH pedig a magas vérnyomás étrenddel való megszüntetése (Dietary Approaches to Stop Hypertension) kifejezésből alkotott betűszó.]

A kutatás eredményeit nem lehet egyértelműen általánosítani. Ehhez arra van szükség, hogy a középkorú korosztályban is végezzenek az étrend és a kognitív állapot összefüggéseit vizsgáló hosszútávú kutatást.

"Minél több zöld leveles zöldséget, másfajta zöldséget, bogyót, olívaolajat és halat tudunk beiktatni az étrendünkbe, annál jobban tudjuk lassítani az agyunk és a szervezetünk öregedését. Más kutatások már kimutatták, hogy a nagy mértékű vöröshús-, húskészítmény- és rántotthús-fogyasztás, valamint a kis mértékű teljes kiőrlésű gabona-fogyasztás összefügg azzal, hogy idős korban gyakrabban jelentkeznek különböző gyulladások és erőteljesebb lesz a szellemi hanyatlás is" - mondta dr. Agarwal. "Ahhoz, hogy élvezhessük a mediterrán étrend és a MIND diéta előnyeit, csökkentenünk kell a húskészítmények és más egészségtelen ételek, mint például a rántotthúsok és az édességek fogyasztását."