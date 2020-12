Így növeli az élettartamot a mediterrán diéta

Mit esznek a mediterrán diétát követők?

Egy olyan étrendről van szó, amelyben sok a zöldség, gyümölcs, illetve nagy hangsúly van például a dió, bab, borsó, teljes kiőrlésű gabona, olíva olaj és hal fogyasztásán is. Tejterméket, húst és telített zsírt csak minimálisan tartalmaz az étrend, de egy pohár vörösbort naponta engedélyez. A diétának számos egészségügyi előnye van, így követésével például egyszerűbb a testsúly kontrollálása, de bizonyos krónikus bajok - a szív- és érrendszeri betegségek - kialakulásának esélyei is csökkenthetők.

A szóban forgó kutatásban 4676 egészséges, középkorú nő adatait vizsgálták, részei voltak egy másik, nagyobb kutatásnak is, amelyet több mint 120 ezer amerikai nő bevonásával végeztek 1976 óta. Kiderült, hogy azoknál a nőknél, akik mediterrán diétát követnek, hosszabbak a telomérjeik. De mit is jelent ez?

A telomérek a kromoszómáknak azok a részei, amelyek fonálszerű struktúrájukkal otthont adnak a DNS-nek. Ezeknek a kromoszómáknak a végein találhatók a telomérek, amik védőkupakszerűen megakadályozzák a szálak összegabalyodását. Ennélfogva védik a genetikai információinkat.

A mediterrán étrend a szívbetegségek megelőzésében is jó hatásúnak bizonyult. Kép: GettyImages

Az egészséges emberek szervezetében is rövidülnek a telomérek az életkor előrehaladtával. A rövidebb telomérek tehát az idősebb korra jellemzőek, rövidebb életkilátásokra és életkorral összefüggő betegségekre - érelmeszesedés, bizonyos daganatok és májbetegségek - is utalnak. A kutatók megfigyelték, hogy a káros életmódbeli szokások - így például a dohányzás vagy a cukrozott italok fogyasztása -, és azok következményei idő előtt csökkentik a telomérek hosszát. (Tudósok azt is állítják, hogy az oxidatív stressz és gyulladás is rövidítheti telomerek hosszúságát.)

Az amerikai kutatócsoport arra volt kíváncsi, hogy azok a nők, akik ragaszkodtak ehhez a diétához, vajon hosszabb telomérekkel bírnak-e. A kutatás résztvevői részletes étkezési naplót vezettek, majd vérvizsgálattal derítették ki náluk a telomérhosszúságot.

Valamennyi résztvevő kapott egy 0-tól 9-ig terjedő mérőszámot, és minél magasabb volt az érték, étkezésük annál jobban megfelelt a mediterrán diétának. Minden egy pontnyi változás átlagosan 1,5 évnyi teloméröregedést jelent. A telomérrövidülés visszafordíthatatlan, de az egészséges életmódbeli választások megelőzhetik a rövidülés felgyorsulását.

A kutatási eredmények bizonyítják, hogy "a mediterrán diétához való ragaszkodás egészségügyi előnyökkel jár, csökkenti az általános halálozást, növeli az életkort és csökkenti a krónikus betegségek által okozott bajokat, különösen a szív- és érrendszeri betegségeket."

A kutatók azt is leszögezték, hogy a teljes diéta betartása a lényeg, nincs egyetlen önálló összetevő sem, amelyiket szupertáplálékká lehetne kikiáltani.