A gyomorszűkítő műtétek a szívbetegeknek is jók

A szívbetegség ebben az esetben egy újabb mérlegelendő szempontot ad hozzá a kockázatelemzéshez. Vajon jó ötlet olyan embereken bariátriai (testsúlycsökkentő) műtétet végezni, akik azelhízásmellett még szívbetegségben is szenvednek? Az Amerikai Szív Társaság Circulation című folyóiratában pár napja megjelent tanulmány szerint igen. Egy kanadai kutatásban kimutatták, hogy azok a betegek, akiknek valamilyen szív- és érrendszeri betegségük van, és emellett még súlyosan el is vannak hízva (a testtömegindexük 40 vagy a fölötti értékű), ám már végrehajtottak rajtuk valamilyen bariátriai beavatkozást, kevesebb szív- és érrendszeri eseményt szenvedtek el a műtét utáni időszakban, mint azok, akiknek nem volt ilyen műtétük, és hasonló állapotban voltak. Ráadásul kevesebben is haltak meg a műtöttek közül.

A bariátriai műtét 42 százalékos kockázatcsökkenést jelent a súlyos szívbetegségekre nézve. Fotó: Getty Images h i r d e t é s

"Eddig bizonytalanok voltunk, hogy végrehajthatunk-e testsúlycsökkentő műtétet azokon a pácienseken, akiknek súlyosabb szív- és érrendszeri betegségük volt" - mondta dr. Mehran Anvari, az Egyesült Államok Ontario államának Hamilton városában lévő McMaster Egyetem sebész professzora, aki a tanulmány vezető szerzője. "Az volt a kiindulópontunk, hogy célszerű összehasonlítani azokat a betegeket, akiket megműtöttek, és azokat, akiknek nem javasolták vagy akiken nem végezték el a műtétet."

A műtét haszna felülmúlja az esetleges kockázatokat

A kutatók az ontariói orvosi leletek közül kiválogatták annak az 1 319 személynek az anyagát, akinek szívbetegsége volt és végrehajtották rajtuk a bariátriai műtétet. Ezenkívül olyan személyek orvosi leleteit is elemezték, akiken nem végezték el a beavatkozást, de a műtöttekhez hasonló állapotban voltak. Általában 4,6 évig követték a kiválasztott személyek orvosi adatait a kutatás során: akiken nem hajtottak végre bariátriai műtétet, azoknak csaknem a 20 százaléka szenvedett el valamilyen súlyos betegséget a nyomon követési időszakban (például szívinfarktust, stroke-ot, kórházi kezelést igénylő szívelégtelenséget, ami gyakran halállal végződött), míg a bariátriai műtötteknél ez az arány csak 12 százalék volt. Ez 42 százalékos kockázatcsökkenést jelent. "Egyértelműen kiderült, hogy a bariátriai műtétnek lényegesen nagyobb a haszna, mint az esetleges kockázatai" - mondta dr. Anvari.

Nem lepték meg ezek az eredmények dr. Christine Ren-Fieldinget, aki a New York-i Egyetem Langone Orvosi Központjában a bariátriai műtétek vezetője. "A történetnek az az üzenete, hogy ha valaki kórosan el van hízva és mellette még szívproblémája is van, akkor az idő előrehaladtával lényegesen megnő annak a valószínűsége, hogy súlyosan megbetegszik a szíve, ha nem tud lefogyni, például testsúlycsökkentő műtéttel" - mondta a szakember, aki nem vett részt a kutatásban. "Ezek az adatok és kutatási eredmények konkrétan bizonyítják, amit eddig csak feltételeztünk" - tette hozzá.

A bariátriai műtétek különböző eljárásokkal (gastric bypass, csőgyomor műtét és ezek kombinációi) szűkítik a gyomor méretét, illetve megváltoztatják az emésztőrendszer útvonalát, hogy csökkentsék az elfogyasztható étel mennyiségét, valamint a szervezet tápanyagfeldolgozó képességét. Diétával és testmozgással kombinálva a bariátriai műtét jelentős testsúlycsökkenést okoz, és olyan betegségek kockázatát is csökkenti, mint a szívbetegségek, a stroke, a kettes típusú cukorbetegség és a magas vérnyomás. "Ha alacsonyabb testsúlyt kell hordoznunk, a szívünknek kisebb munkát kell befektetnie ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vért pumpáljon a szervezetünkbe. Tehát kisebb a terhelés a szívünkön, ám emellett más szív- és érrendszeri kockázati tényezők is mérséklődnek, például csökken a triglicerid- és a koleszterinszint" - mondta dr. Anvari.

A cikkben bemutatott vizsgálat retrospektív kutatás, amely visszatekint a betegek életére. Dr. Anvari beszámolt arról, hogy kutatócsoportja már megkezdte a kontrollcsoport nyomon követéses vizsgálatát, és így még erősebb lesz a begyűjtött adatok bizonyító ereje, mert kiszűrhetik a betegek kiválasztásából származó torzítási lehetőséget. Dr. Ren-Fielding szerint ez az új kutatás segít eloszlatni a bariátriai műtéteket övező stigmatizálást és félelmet.

A műtétnek viszont vannak kockázatai, amelyek például az altatás, a fertőzések lehetősége, a sérv, a vérrögök keletkezésének lehetősége, valamint az alultápláltság miatt alakulhatnak ki. Dr. Anvari szerint sok orvos a hagyományt követve nem ajánlja a bariátriai műtéteket a szív- és érrendszeri betegeknek vagy azoknak, akiknek már volt szívinfarktusuk, mert félnek, hogy nem élik túl a műtétet vagy az altatásnál komplikációk merülnek fel. Ez a hozzáállás a bariátriai műtétek korai szakaszának gyakorlata miatt alakult ki, mert akkor még ezek a beavatkozások lényegesen invazívabbak és bonyolultabbak voltak, és jóval hosszabb felépüléssel jártak a mai, modern műtéti eljárásokhoz képest. "Manapság ezeket a műtéteket laparoszkóppal végzik" - mondta dr. Anvari. "A betegek általában a műtét másnapján vagy pár nap múlva hazamehetnek" - magyarázta a szakember.