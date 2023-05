Tudtad, hogy 7-féleképpen kellene pihenni?

„Ha azt veszed észre magadon, hogy hiába alszol eleget vagy szánsz időt a kikapcsolódásra, mégis folyton fáradtnak érzed magad, érdemes megvizsgálnod, hogy az életed melyik területén van szükséged feltöltődésre, mert valószínűleg nem megfelelő formáját választod a pihenésnek” – hívta fel a figyelmet közelmúltbeli Facebook-posztjában a mentális egészséggel kapcsolatos edukációval foglalkozó Mélylevegő Projekt. Mint írták, a kimerültségnek – és így a pihenésnek is – 7 fajtáját különböztetjük meg:

fizikai mentális (szellemi) érzékszervi (szenzoros) érzelmi társas (szociális) kreatív lelki (spirituális)

Mivel mindennapi életed során a fenti 7 terület mindegyikén folyamatosan meríted energiatartalékaidat, rendszeresen időt kell szánnod arra is, hogy mindegyiket vissza is töltsd. Az alvás, az olvasás és a szabadban tett séták mind jó pihenési módszerek, azonban mindegyik más és más területen töltenek fel. Mutatjuk, hogyan pihenj jól!

Fizikai pihenés

Ahogy már korábbi cikkünkben is olvashattad, a fizikai kimerültségre figyelmeztethet egyebek mellett a gyengeség, az izomfájdalom, az izommerevség, a végtagok elnehezülése, az izomremegés vagy izomgörcs, az izomerő csökkenése, a mozgás lassulása, a bizonytalan mozdulatok, a szemek és a kezek remegése, a szemkáprázás, valamint a szédülés és az ájulás is. Energiád visszaszerzéséhez választhatod a fizikai pihenés passzív vagy aktív formáit is. Passzív pihenésnek nevezzünk az alvást és a napközbeni szundikálást, míg a sétálás, a sportolás, a nyújtás, a masszázs és a kirándulás az aktív pihenési formák közé sorolható.

Mentális pihenés

Képtelen vagy kikapcsolni a gondolataidat? Nehezen alszol el? Alig tudsz koncentrálni? Gondok vannak a memódiáddal? Ezek bizony a mentális/szellemi kimerültség jelei. „A mentális pihenés a mai világban elengedhetetlen, mivel nap mint nap rengeteg információ, inger és stressz ér téged” – mutatott rá posztjában a Mélylevegő Projekt. Tanácsuk szerint remek mentális feltöltődést nyújt a tudatos jelenlét és a meditáció, de legalább ilyen hasznos az is, ha napközben gyakran tartasz rövid szüneteket, a gondolataidat és teendőidet pedig kiírod magadból.

Szenzoros pihenés

Ingerlékenység, nyugtalanság, fejfájás, koncentrációs zavar, fényérzékenység – ezek hátterében nem ritkán a szenzoros kimerültség áll. Sokan talán nem is tudják, de nagyon fontos az érzékszerveket is pihentni, hiszen egész nap rengeteg ingert – például erő zajokat és fényeket – fogadnak be. A szenzoros pihenés legjobb módja a digitális detox, valamint az úgynevezett csendfürdő. De jó szolgálatot tehet az is, ha csökkented a képernyőidődet, illetve napközben is gyakran pihenteted a szemeidet.

Érzelmi pihenés

Érezted már úgy, hogy nem igazán tudod kifejezni az érzéseidet, és mások problémáinak befogadására sem maradt már erőd? Akkor te is átéltél már érzelmi kimerültséget. Ilyenkor arra van szükség, hogy időt és teret hagyj magadnak érzelmeid szabad kifejezéséhez és megéléséhez. A hatékony érzelmi pihenés érdekében próbáld ki a naplózást, vagy öntsd ki gyakran a szívedet-lelkedet egy közeli barátodnak, akinek éppen van erre kapacitása. Amit pedig már nem bírsz el, arra bátran mondj nemet.

Szociális pihenés

Mindenkivel előfordul olykor, hogy túlságosan leterhelik a közösségi események és interakciók. Ilyenkor a szociális pihenés segíthet a feltöltődésben. Szánj magadra több énidőt, mondj nemet, és kerüld el az olyan embereket, akik csak leszívják az energiádat. Szervezhetsz továbbá te magad is programokat – azonban nem olyat, ami kimerít, hanem olyat, ami feltölt.

Kreatív pihenés

Elveszett az inspirációd? A szokásosnál nehezebben megy a problémák megoldása? Nincsenek új ötleteid? Akkor valószinűleg téged is utolért a kreatív kimerültség. Ezen a téren szintén nagyon fontos az energiatartalékok újratöltése, a problémamegoldás és az ötletelés ugyanis a mindennapok részét képezi. Próbálj ki új dolgokat, töltsd több időt a természetben, olvass, hallgass zenét, illetve menj el múzeumba vagy színházba – a kreatív éned hálás lesz érte.

Lelki pihenés

„Ha pedig úgy érzed, hogy elszakadtál a világtól vagy önmagadtól, akkor érdemes a lelkedet is pihentetni” – olvasható a Mélylevegő Projekt ismertetőjében. Mint írták, a lelki pihenés során átélheted a valahová tartozás, a szeretet és az elfogadás örömét. Lelked feltöltéséhez tökéletes választás az önismereti gyakorlat, az önkéntesség, a meditálás, illetve a vallásgyakorlás is.

Ahogy azt a posztot kidolgozó Déri Lilla is kiemelte, a testi-lelki jólléthez elengedhetetlen, hogy felismerd saját igényeidet és ne hanyagold el azokat. Ha ugyanis túlhajszolod magadat, az előbb-utóbb kiégéshez vagy egyéb lelki problémákhoz vezet majd.

