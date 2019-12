Hogyan lehetünk azonnal nyugodtabbak?

Ideális esetben a mindennapjaink úgy épülnek fel, hogy a stresszes órákat a nyugalom időszaka követi, amikor képesek vagyunk kipihenni magunkat és feltöltődni a következő kihívás előtt. Valójában azonban az egyik stresszes időszak a másikat követi, és a szervezetünknek egyszerűen nincs lehetősége megnyugodni. Ezért aztán olyan módszerekre van szükségünk, amelyek gyorsan segítenek ellazulni.

A zenehallgatás segít a stresszoldásban

A stressz oka nagyon sokszor a kapkodás és a bizonytalanság. Ha azonban előre tudjuk, hogy mit kell elvégeznünk, esetleg azzal is tisztában vagyunk, hogy milyen nehézségekkel kell esetleg szembenéznünk, az segíthet abban, hogy könnyebben megbirkózzunk a nehéz helyzetekkel.Ha nagyon feszültek vagyunk, akkor a testünk is befeszül (ennek következménye például fejfájás lehet), emellett hajlamosak lehetünk arra, hogy a kellemetlen helyzeteket újraéljük, ez pedig csak tovább fokozhatja a stresszt. Ha úgy érezzük, hogy a nehézségek miatt nem tudunk igazából a feladatainkra koncentrálni, keressünk egy csendes helyet, és koncentráljunk kicsit befelé, például a légzésünkre. A kilégzés tartson hosszabb ideig, mint a belégzés, így ugyanis lenyugtathatjuk a háborgó idegeinket mozgásnak számos pozitív egészségi hatása van, jót tesz a szívnek, az izmoknak, a csontoknak, a hormonrendszernek, és természetesen a léleknek is. A mozgás ugyanis olyan vegyületeket szabadít fel az agyunkban, melyek a jókedvért és kiegyensúlyozottságért is felelősek. Ha tehát nagyon idegesek vagyunk valami miatt, végezzünk néhány tornagyakorlatot vagy menjünk el sétálni. zene nagyon komoly hatással van a hangulatunkra, képes felvidítani, de megnyugtatni is. Állítsunk össze egy olyan lemezt vagy lejátszási listát, mely csupa olyan melódiát tartalmaz, melyek lassúak és nyugtató hatásúak. Kutatások szerint a lassabb tempójú zeneszámokhoz igazodik a lélegzetvételünk ritmusa is, így nyugodtabbak leszünk.Lehet az a legjobb barátunk, az édesanyánk vagy a kedvesünk, ha olyan emberrel beszélünk, akit szeretünk, az olyan hormonok termelődését indítja be, melyek nyugtató és kiegyensúlyozó hatással vannak ránk. Nagyon fontos azonban, hogy a beszélgetésünk során ne panaszkodjunk (túl sokat), mert ha túlságosan sokat beszélünk a problémáinkról, az csak újra stresszt okoz