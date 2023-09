„Állandó gyomoridegem van, már nem tudok nevetni” – lépj, mielőtt felőröl a munka!

„Gyűlölöm a munkám. Napi több száz emberrel foglalkozom, legtöbbjük közönyös és bunkó. Páran írták, hogy változtatni kell, mintha az olyan egyszerű lenne pályakezdőként, ismeretségi kör nélkül.”

„Sík ideg vagyok egyfolytában, remeg a kezem, mindig levert vagyok. Éjszaka nem alszom, mert akkor is az a szemét munkahelyem jár a fejemben.”

„Hétvége van, de folyton a hétfő jár a fejemben, kész pokol az életem emiatt. Nem tudok nevetni, semmi életkedvet nem tudok sugározni a külvilágnak. Gyomorgörcsöm van minden reggel, ez pedig vasárnap esténként a hányingerig csúcsosodik ki.”

Ilyen és ehhez hasonló vallomásoktól hemzseg az internet, elég sötét képet fest tehát a magyar néplélek egy része, ha a munkahelyről van szó. Látható, mennyire meg tudja keseríteni az ember életét, ha munkaidőben nem érzi komfortosan magát. Ennek egyik alapvető oka lehet a monotonitás, vagy az, hogy nem szeretjük magát a feladatot, a főnököt. De gyakori indok az anyagi vagy szóbeli megbecsülés hiánya, a túl sok vagy túl kevés feladat, illetve az, ha nincs előrelépési lehetőség. Mégis, hiába érintik ezek a problémák a munkavállalók nagy részét, a legtöbben sosem szánják rá magukat arra, hogy munkahelyet, pláne szakmát váltsanak. Pedig mindenki érti az „Utálom a hétfőt!” pólót, a Google pedig 150 ezer találatot dob ki, ha beírjuk: „gyűlölöm a munkám”.

Az állandó konfliktus is nagyon megkeserítheti a munkahelyi légkört. Fotó: Getty Images

Ördögi kör

A Gallup idei beszámolója szerint a magyarok 80 százaléka nem élvezi, vagy egyenesen utálja a munkahelyét, és rekordot döntött azok száma is, akiknek ez állandó stresszforrást jelent. Az emberek többsége tehát élete nagyjából egyharmadában nem érzi jól magát, mégsem vált, hiszen sokan érzik úgy: minél többet fektettek már bele a munkába, annál nehezebb azt elengedni. Ennek azonban komoly veszélyei lehetnek: a kiégés ugyanis pszichés problémákat, sőt akár súlyos betegségeket is okozhat.

Vannak azért kivételek, olyanok, akik akár 40-50 éves koruk felett valami teljesen újba fognak, és nem akarják életük végéig görgetni a mókuskereket. Itt van például Péter, aki kőművesként Vásárosmiske határában alapított önellátó tanyát. "Amilyen világot teremtesz magad körül, azt hagyod örökül a gyermekeidnek - vallja. - A te döntésed, mit szeretnél adni a jövő generációnak." Vagy itt van a régészből lett cukrász esete, akinek bár vállalkozóként nehéz talpon maradnia, nem adná fel nehezen megvalósított álmát a korábbi munkájáért. A legtöbben azonban csak gondolatban dolgozzák ki az új életüket, vagy még úgy sem.

Belénk kódolt tehetetlenség

Számos oka lehet, ha az emberek inkább elviselik a rossz munkakörülményeket, mint hogy váltsanak – mondta el honlapunknak Pál Mónika. A pszichológus szerint a legalapvetőbb az egzisztenciális félelem: mi történik, ha nem lesz munkám, ha nem fogok eleget keresni, ha bizonytalan lesz a helyzetem? "Vannak olyan szakmák, élethelyzetek, amikben ez a félelem teljesen reális. Máskor pedig a belénk épült hiedelmek hatnak, amiket a társadalom közvetít felénk, vagy a családi szocializáció során épültek be. Ilyen negatív gondolat például az, hogy ne hagyjunk ott biztos dolgokat a bizonytalanért, mert csak rosszabb lesz, vagy hogy ki kell tartani, akkor is, ha beledöglünk" – fogalmaz Pál Mónika. Tapasztalata szerint "sokan félnek a változástól, emiatt inkább maradnak a komfortzónájukban, vagyis hat a tanult tehetetlenség, hiszen azt gondolják, nincs kontrolljuk a saját életük felett, és úgysem lesz jobb. És persze mindez gyakran igazolást is nyer, hiszen tényleg sok olyan munkahely vagy munkakör létezik, ami tönkreteszi az embert."

Úgysem lesz jobb. Maradunk tehát a jól megszokott rossz légkörben. Fotó: Getty Images

A kiégés hosszú távú fokozott megterhelés, kedvezőtlen stresszhatások következtében jön létre. Fizikai, érzelmi, illetve mentális kimerüléssel jár, és elsősorban azokat sújtja, akik munkájuk során társadalmi segítő funkciót látnak el, vagy akiknek a munkájukhoz az átlagosnál sokkal nagyobb mértékű empátiára van szükségük. Mivel a krónikus munkahelyi stressz a szív-és érrendszeri betegségek kialakulásának egyik legnagyobb rizikófaktora, de refluxot és alvászavarokat is okozhat, a pszichológus szerint fontos, hogy ne jussunk el a teljes motiválatlanságig, a mindennapos szorongásig, a súlyos alvásproblémákig, vagy akár a testi tünetekig.

Ha állandósul a stressz, baj van

"Nincs olyan ember, aki minden nap minden munkával töltött percét élvezné. Természetes, hogy vannak rosszabb napjaink, amikor semmi kedvünk bemenni dolgozni" – mondja a szakember. Hozzáteszi azonban: ha úgy érzed, hogy ez már hetek óta tart, és ha egyébként az életed más területein nem tapasztalsz nehézségeket (tehát nem valamilyen magánéleti válság miatt érzed rosszul magad), akkor gyanakodhatsz arra, hogy kiégtél a munkában, vagy hamarosan eljutsz odáig. "Ilyenkor gyanús lehet, hogy nem találunk kihívást, nincs motivációnk, semmi sem tud felvidítani, szorongva megyünk dolgozni, és munka után sem tudunk kikapcsolódni. Értelmetlennek látjuk a munkát, vagy akár az egész életet. Emellett fejfájás, hasi fájdalmak, vagy akár a gyakori megfázás is jelezheti, hogy baj van" – sorolja a kiégés tüneteit a pszichológus.

Nem csak hazánkat érinti a probléma, olyannyira, hogy a Forbes beszámolója szerint a munkahelyi kiégés mára járvánnyá duzzadt, aminek a megelőzése soha nem volt még ennyire fontos. A lap az Egészségügyi Világszervezet definíciójával írja le a munkahelyi kiégést. Ez alapján ez egy munkahelyi környezet által okozott szindróma, aminek része a kifáradás, a negatív érzelmek és az alacsony teljesítmény.

Fontos, hogy ne akarj folyamatosan jókedvű lenni, hanem ha kell, a szomorúságot, dühöt is átéld. Fotó: Getty Images

Jobb megelőzni, de kilépni sem lehetetlen

Hogy mit tehetsz a kiégés ellen? A szakember szerint mindenekelőtt jó, ha olyan munkát választasz, ami optimális kihívásokat biztosít. Az sem jó, ha túl sokat kell teljesíteni, de az sem, ha unatkozol a munkahelyen és nem használod a készségeidet. Szerencsés, ha nem bizonytalanok a munkakörülmények, ha kiszámítható a munkaidő és a jövedelem is. Nyilvánvalóan nem tesz jót, ha valaki napi 10-12 órát dolgozik, rendszeresen túlórázik, és hétvégén sem pihen, de alapvetően nem az órák száma jelzi előre, hogy ki fog kiégni, hanem az, ahogy az érintett a munkához áll, illetve milyen maga a munkahely. Fontos a jó munkahelyi légkör, a demokratikus főnök és ha nem az az általános hozzáállás, hogy a munka a legfontosabb, minden mást háttérbe kell szorítani.

"Munkakereséskor figyelni kell arra, hogy kinek mi a megfelelő: van, aki jól tűri, sőt akár élvezi a monotonitást, mások inkább a kreatív feladatokat szeretik. A pozitív légkör fontos jellemzője, hogy a dolgozókat elismerjék és felnőttként kezeljék" – emeli ki a szakember. Pál Mónika ugyanakkor hangsúlyozza: a kiégés megelőzésének része az is, hogy tanuljunk meg gondoskodni a saját fizikai és érzelmi igényeinkről. Sokkal könnyebben kiég az az ember, aki azt gondolja magáról, hogy neki nincs szüksége pihenésre, aki alárendeli a saját igényeit másokéinak és maximálisan akar teljesíteni. A magunkról való fizikai gondoskodás része, hogy eleget alszunk, rendszeresen étkezünk, mozgunk, és még ha néha ez nem is sikerül tökéletesen, arra törekszünk, hogy általában figyeljünk a szükségleteinkre.

"Szintén fontos, hogy ne akarjunk folyamatosan jókedvűek lenni, hanem a szomorúságot, dühöt is átéljük. Ha meg tudjuk nevezni az érzelmeinket, nem nyomjuk el őket és tudjuk, hogy milyen érzelmet milyen történések hatására élünk át. Együtt érzünk magunkkal és nem tagadjuk le, ha valami rosszul esik, de hálásak is tudunk lenni a pozitív dolgokért vagy a saját képességeinkért. Amikor már kiégést tapasztalunk, akkor pedig érdemes pszichológus segítségét kérni, aki mindezekre megtanít. Lehet, hogy a kiégés azt mondja nekünk: váltani kell, de az is lehet, hogy elég mindössze a hozzáállásunkon változtatni. Az olyan jó tanácsok, mint hogy "ne foglalkozz a rossz dolgokkal" vagy "menj el pár hét szabadságra" semmit sem segítenek, sőt néha inkább rontanak a helyzeten, mert egyáltalán nem empatikusak. Szükségünk van pihenésre is, de ennél sokkal mélyebb, alapvetőbb változások kellenek ahhoz, hogy jól legyünk" – vallja a szakember.

Nem mindenki van persze olyan helyzetben, hogy könnyen változtasson – akár a családja, akár a lakóhelyének adottságai vagy a képesítése miatt –, és a legtöbb munkavállaló számára nem a legjobb stratégia hirtelen felindulásból sem felmondani, de ha tisztában vagy a képesítésed és a tapasztalataid adta lehetőségekkel, és megismerted a felmondás jogi hátterét is, érdemes lehet ezen a lehetőségen is elgondolkodnod, mielőtt felőröl a munka.