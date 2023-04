A feledékenység gyakori, különösen ahogy öregszünk. Ki ne küzdött volna még azzal, hogy megjegyezze valakinek a nevét? Vagy hogy nem emlékszünk, miért is mentünk be a szobába. Bár zavaróak, ezek miatt nem kell aggódni általában. "Amikor az agy kórosan öregszik, a neuronok - amelyek üzeneteket továbbítanak az agy más részei felé - elpusztulnak. Ez a neuronpusztulás az, ami az Alzheimer-kórnál történik” - mondta el a Daily Mailnek Hana Burianova professzor, a Bournemouthi Egyetem neurológusa.

Mi az Alzheimer-kór?

A kórkép klinikai és patológiai jellemzőit elsőként 1906-banAlois Alzheimerismertette. A leírójáról elnevezett betegség a demenciák, azaz elbutulással járó tünetegyüttesek leggyakoribb (50-70 százalék) oka. Az Alzheimer-kór a központi idegrendszer jellegzetes klinikai és patológiai elváltozásaival, idegsejt-pusztulással járó betegsége. Általában 40 éves kor felett jelentkezik, pszichés és viselkedési tünetekkel járó,fokozatosan súlyosbodó mentális hanyatlás.

Melyek tehát azok a memória- és viselkedésbeli változások, amelyek aggodalomra adnak okot? Burianova professzor elárulta a jeleket, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni.

Feledékenység

A korai Alzheimer-kór egyik jellemzője a memória elvesztése. A feledékenység az olyan esetekben lesz figyelmeztető jel, amikor az ember elfelejti az imént folytatott beszélgetéseket, vagy például nem talál haza, annak ellenére, hogy már számtalanszor megtette az utat. Bárki elfelejtheti néha elzárni a tűzhelyet, de az Alzheimer-kóros emberrel ez folyamatosan megtörténik.

Az Alzheimer-kór egyik jele a feledékenység

Ismétli magát

Legtöbbünknek ismerősek azok a rokonok, akik évek óta ugyanazokat a történeteket mesélik. Azonban ellentétben azzal, hogy Ilona néni mindig elmeséli a kedves hentesről szóló történetet, az Alzheimer-kóros ember újra és újra elismétli ugyanazt az információt akár egymás után háromszor is. Ez a rövid távú memóriavesztés egyik tünete.

Hirtelen hangulatváltozások

A nyitott, laza nagymama hirtelen szorongóvá vagy depresszióssá válik? Ez is lehet az demencia egyik korai jele. “A frontotemporális demencia (FTD) korai jelei, ami Bruce Willisnek is van, a személyiség változását is okozzák - mondta el Burianova professzor. - Képzeljük el az agyat egy nagy hálónak, aminek egy része elkezd elszakadni, majd a háló többi része is követi. Attól függően, hogy ez a folyamat hol kezdődik, ez határozza meg a tüneteket.”

Nehezen beszél

Ha egy korábban folyékonyan beszélő ember elkezdi nehezebben kifejezni magát, az egy tünet lehet, amit az FTD okozhat. Bruce Willis számára küzdelmessé vált a beszéd. “Lehet, hogy mondasz neki valamit, és rájössz, hogy nem érti. Vagy dadogni kezd, amikor megpróbál válaszolni” - mondta a szakember.

Személyiségváltozás

Ha az eddig csendes és szerény nagymamád obszcén vicceket kezd el mesélni, akkor lehet, hogy gond van. A személyiség megváltozhat, amint a betegség elkezd hatni a prefrontális kéregre. Félelem vagy kényszerbetegség jelentkezhet, előfordulhat agresszió is, mert a beteg fél a környezettől, és rendkívül sebezhetőnek érzi magát.

