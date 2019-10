Miért jó, ha meztelenül alszunk?

Éjfél előtt alszunk a legjobban? Az alvás elengedhetetlenül fontos a test pihentetéséhez és regenerálódásához. De hogyan aludhatunk a "legegészségesebben"? Létezik néhány egyszerű és hatékony módszer. Kattintson a részletekért!

Játék a hőmérséklettel

A meztelenség jobbá teszi az alvást

Alváskutatók állítása szerintlegalább fél fokkal kell esnie ahhoz, hogy el tudjunk aludni: ez este 11 óra körül a legmagasabb és hajnal 4 körül a legalacsonyabb. Ha ez a hőmérséklet-csökkenés nem következik be, az agy felébreszti a testet, hogy kiderüljön, mi akadályozza az alvást: emiatt pedig vagy nem tudunk elaludni vagy rosszul alszunk és zavartan ébredünk.Mindezek mellett kevesebb mélyalvásra lesz lehetőségünk, pedig ez regenerálna minket a legjobban, ez segítene az emlékek beágyazódásában és a növekedési hormon termelődésében, amely a sejtjavulás és sejttermelődés folyamataiban segít.Ezért is jobb meztelenül aludni, mert, amelyet el akar érni - állítja Russell Foster, a University of Oxford alváskutató professzora. "Ha sok alvóruhát viselünk, az agy nehezebben tudja beállítani a megfelelő testhőmérsékletet, úgyhogy a lehető legkevesebb ruhát viseljük."Ugyanakkor az is fontos, hogy kezeink és lábaink melegek maradjanak. Mivel az agyunk a jó alváshoz szükséges hőmérsékletet akarja eladni, azon dolgozik, hogy testünkön keresztül leadja a felesleges hőt, méghozzá úgy, hogy a bőrfelülethez közeli véredényekbe vért küld (főként kezünkről és lábunkról beszélünk) és így a bőrfelületen keresztül adódik le a hő. Ha viszont végtagjaink hidegek, a véredények összehúzódnak, a véráram erőssége csökken (azért, hogy a hő ne vesszen él és melegebben tudjunk maradni), tehát nem esik le a hőmérséklet a szükséges szintre olyan könnyen.Ezért van az, hogysokkal könnyebben szenvednek álmatlanságtól. Ugyanakkor a nők is könnyebben átérezhetik ezt ciklusuk bizonyos pontjain, mivel az ösztrogén a végtagok véredényeinek működéséért is felelős, a magas ösztrogénszint pedig érzékenyebbé teszi őket a hőmérsékletváltozásokra.A lényeg: ahhoz, hogy könnyen el tudjunk aludni, melegen kell lennünk annyira, hogy a véredények ne húzódjanak össze, de nem szabad annyira melegben lennünk, hogy a testünk ne tudjon lehűlni. Ilyen esetekre például alvózokni helyett melegvizes palackot javasolnak a kutatók vagy ha már valaki mellett alszunk, akkor bújjunk inkább hozzá.Értelemszerűen- állítja egy tavalyi, 1000 fővel végzett brit kimutatás. Az eredmények szerint a meztelenül alvók 57 százaléka volt boldog kapcsolatában (ezzel szemben a pizsamahordók 48 százaléka és az egyberuhások 38 százaléka mondta azt, hogy elégedett kapcsolatával). Mindezek mellett azoknak is jó döntés meztelenül aludnia párja mellett, akiknek problémája van saját testével, mert látvány nélkül tudnak érintésbe bonyolódni.