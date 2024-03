Közös kassza a párkapcsolatban: mikor működhet?

Azok a házaspárok, akik sokat veszekednek az anyagiak miatt, előbb-utóbb nagy valószínűséggel el fognak válni. Eközben a házassági viták harmada a pénz körül forog – hívta fel a figyelmet dr. Mihalec Gábor párterapeuta, lelkipásztor az SZTE Szabadegyetem első idén tavaszi előadásán. Hozzátette, noha a pénzügyek merőben adminisztratív dolognak tűnhetnek, valójában nagyon nagy befolyással vannak egy párkapcsolat romantikus minőségére. Ugyanakkor szerinte ez nemcsak negatív, hanem pozitív értelemben is értendő: a pénz lehet erőforrás egy kapcsolatban, és nem csupán konfliktusforrás.

A pénz nem a bevételektől függ

Mihalec szerint fontos kritikus szemmel megvizsgálni a pénzhez való viszonyunkat. Bár a legtöbben alighanem azt mondanák, bevételeink határozzák meg, hogy mennyi pénzünk van, a szakember úgy véli, egy másik tényező sokkal jelentősebb erővel bír ebben. Ahogyan ő fogalmazott: a pénzügyi helyzet nem bevételfüggő, hanem gondolkodásmód-függő. Példaként említette, hogy kliensei között ismer olyan párokat, akik bevételei bőven átlagon felüliek, még sincsenek megtakarításaik. Illetve ismer olyanokat is, akik bevételei szerényebbek, de félre tudnak tenni belőlük.

Hangsúlyozta, hogy gondolkodásmódunkat észrevétlenül, de annál erőteljesebben befolyásolják olyan generációkon átívelő hiedelmek, amelyeket felmenőinktől tanulunk el, igazságtartalmukat pedig nem feltétlenül vitatjuk. Nevelkedésünk során ezek a szülőktől, nagyszülőktől hallott üzenetek szervesen beépülnek identitásunkba, hogy aztán meghatározzák későbbi életünket. Csakhogy, mint arra felhívta figyelmet: „hatalmad van afelett, hogy mit hiszel el, de nagyon vigyázz, mert amiben hiszel, annak hatalma van feletted”. Ha tehát a pénzről van szó, érdemes megkérdőjelezni egyes életbölcsességeket. Alighanem sokak számára ismerősen csenghetnek például az alábbiak.

Magyarországon nincs pénz.

Az idő pénz.

Becsületes munkából nem lehet meggazdagodni.

A pénz nem boldogít.

Mihalec szerint bárki találhat saját ismeretségi körében bizonyítékot arra, hogy nemcsak külföldön lehet keresni a boldogulást, hanem itthon is, és hogy nem igaz, hogy kizárólag csalással, a szabályok megkerülésével, mások kihasználásával lehetne megalapozni az egzisztenciánkat. Nem helyes az a szemlélet sem, hogy több pénzt csak nagyobb időráfordítással kereshetünk. Önmagunk képzésével, új készségek elsajátításával mindig találhatunk előrelépési lehetőséget, hogy azonos időért nagyobb bevételhez juthassunk. Végezetül azt sem szabad szerinte kérdés nélkül elfogadnunk, hogy a pénz nem boldogít, és hogy be kellene érnünk a kevéssel is. Születtek olyan kutatások, amelyek egyértelműen igazolták, hogy bár a pénz valóban nem nyújt boldogságot, de szükség van rá ahhoz, hogy elérjük a céljainkat és boldog életet élhessünk.

A boldog párok és a pénz

De mi köze a pénznek egy párkapcsolat minőségéhez? Nos, egy korábbi, több mint 50 ezer házaspár bevonásával készült amerikai felmérés eredményei nagyon érzékletesen bemutatják a szoros kölcsönhatást a között, ahogyan a párok a pénzügyeket kezelik, illetve amilyennek a saját kapcsolatukat megítélik. Az alábbi táblázatban a felmérés főbb állításai láthatók és az, hogy a kapcsolatukat boldognak vagy boldogtalannak leíró párok mekkora hányada értett egyet az adott állítással.

Pénzügyi kihívás Boldog párok Boldogtalan párok Egyetértünk abban, hogy mire költsük a pénzünket. 85% 43% Elégedett vagyok a megtakarításainkkal. 67% 29% A társam nem próbálja magához ragadni a kontrollt a pénzünk felett. 74% 43% Nincsenek jelentősebb adósságaink. 69% 35% Nincsenek problémáink a hitelkártya-használattal. 69% 43% Forrás: Dr. Mihalec Gábor/SZTE Szabadegyetem

Az első állítás kapcsán Mihalec kifejtette, hogy minden ember elhelyezhető valahol egy skálán attól függően, hogy mennyire költekező vagy spórolós típus. Meglehetősen ritka azonban, hogy egy pár két tagja a spektrum ugyanazon pontján helyezkedjen el, a kettejük közötti távolság pedig a párkapcsolati vitahelyzetek melegágya. Ahhoz, hogy a veszekedések elkerülhetőek legyenek, fontos megértenünk, mit jelent párunknak a pénz. A szakember elmondása szerint e téren négyféle pénzügyi személyiségtípust is meg lehet különböztetni. Vannak, akik számára a pénz...

a státuszt testesíti meg – ők azok, akik szeretik is kimutatni a világ felé a jó pénzügyi helyzetüket, büszkék arra, amiért megdolgoztak és amit elértek;

a biztonságot jelenti – ők a takarékoskodó, mindig a nehezebb időket szem előtt tartó emberek;

az élvezetet jelenti – ők azok, akik nagy kanállal habzsolják az életet, nem törődnek sokat a takarékossággal, spórolással;

kontrollérzést nyújt – ők azok, akik pénzük birtokában feljogosítva érzik magukat arra, hogy megmondják másoknak, mit tegyenek, akár durvább, sértőbb, akár mérsékeltebb vehemenciával.

Egy konkrét párkapcsolati példával élve Mihalec egy fiatal házaspárt hozott fel, akik életébe váratlanul becsöppen félmillió forint extra bevétel. A férj a pénz kapcsán azt javasolja, hogy tegyék félre azt a nyugdíjas éveikre, míg a feleség inkább elmenne belőle egy egzotikus nyaralásra. Nyilvánvaló, hogy teljesen más a pénzügyi személyiségük, ha azonban ezt felmérik és felismerik, akkor máris nem fognak durva személyeskedő hangnemet megütve egymás torkának ugrani. Ehelyett fogalmazhatnak például a következőképpen: „drágám, tudom, hogy a pénz neked a biztonságot jelenti, de gondolj csak bele, mennyi megtakarításunk van már most. Ezzel biztonságban érzem magam, viszont hónapok óta szabadnap nélkül dolgozunk, és már a kiégés szélén állok. Mit szólnál, ha most inkább elutaznánk valahova?” Mihalec úgy fogalmazott, ha ismerjük a pénzhez való hozzáállásunkat, akkor könnyebben egyetértésre jutunk majd a pénzügyi kérdésekben párunkkal, kölcsönösen tiszteletben tartva egymás gondolkodásmódját.

Ami a megtakarításokat illeti, a párterapeuta szerint egy olyan erőforrásról van szó, amely erősíti a párok ellenálló képességét a stresszes időszakokban. Közgazdaságtani szempontból részben egy családot is felfoghatunk gazdasági szervezetként. Így aztán a családok esetében is érvényesnek tekinthetjük azt az alapszabályt, hogy mindig jó, ha van legalább annyi megtakarításuk, amennyi szükség esetén képes fedezni hat hónapnyi költségeiket, ha hirtelen elapadnának a bevételeik. Hogy ez mennyire fontos, arra egy saját kutatása eredményeit hozta fel bizonyítékként. A koronavírus-járvány miatti első lezárások idején végzett reprezentatív felmérést 1300 résztvevő bevonásával. Megfigyelte, hogy a párok egy része a lelkileg megterhelő időszakban is képes volt fejlődni, míg egy másik részük párkapcsolata lejtőre került, a válás felé sodródva. A két csoport közötti egyik legjelentősebb különbségnek a megtakarítás bizonyult: akiknek voltak pénzügyi tartalékaik, sokkal könnyebben meg tudtak küzdeni a kialakult helyzettel. Akiknek viszont nem voltak, azok körében nagyobb arányban jelent meg megnövekedett alkoholfogyasztás és családon belüli fizikai erőszak a karantén idején.

Érdemes beszélni a kontrollról, hiszen az amerikai felmérésből jól látható, hogy a boldog párok jóval ritkábban érzik úgy, hogy hatalmi harc alakulna ki közöttük a pénzügyek irányítása felett. Ennek kapcsán Mihalec leszögezte, hogy bár a család valóban hasonlít egy gazdasági szervezethez, de különbözik is attól. Egy cég életében jól működik az az elv, hogy vitás kérdésekben a nagyobb tőkehányadot biztosító fél szava nagyobb súllyal esik latba. Sokan viszont ezt a modellt magánéletükbe is átemelik, és egy vitában fegyverként használják fel társukkal szemben, ha többet keresnek, több pénzt tesznek a családi kasszába. Csakhogy ez a szemlélet egyenlőtlenséget teremt, ami előbb-utóbb az intimitásra is árnyékot vet. Éppen ezért a szakértő szerint nem szabad szem elől téveszteni, hogy egy párkapcsolat nemcsak gazdasági szervezetként működik, hanem egyben két egyenrangú ember életközösségeként is.

Legyen költségvetésünk

Végezetül az is jól látható, hogy a boldog párkapcsolathoz nagyban hozzájárul, ha nincsenek komoly adósságaink. Mihalec e téren is említett néhány közkeletű hiedelmet, amellyel érdemes magunkban leszámolni. Igaz, ezek már kevésbé felmenőinktől, sokkal inkább a reklámokból származnak, és bár jobb életet ígérnek, valójában mások érdekeit szolgálják. Ilyen hiedelem például, hogy az adósság teljesen természetes, elfogadható és elkerülhetetlen, holott ez csak a hitelintézetek számára kedvez. Vagy hogy csak egy kicsivel több pénz megoldaná minden problémánkat, miközben ez sem igaz: a több pénz általában nagyobb igényeket és nagyobb költést vonz magával. Illetve a szakember megemlítette azt is, hogy pusztán tárgyak birtoklásától nem leszünk boldogok, hiába sejtetik ezt a hirdetések. „Nyilván nem az a lényeg, hogy ne vegyük körbe magunkat tárgyakkal, és ne éljünk egy kényelmes életet. De ha más forrásból, belülről fakadóan nem találjuk meg a boldogságot, akkor nincs az a tárgy, amely boldoggá tudna tenni” – húzta alá.

Az adósság elkerülésére szerinte az a legjobb megoldás, ha költségvetést készítünk. Itt pedig tényleg csak arra kell gondolni, hogy fogunk egy papírt, húzunk rá egy elválasztó vonalat, és egyik oldalra felírjuk a bevételeinket, a másik oldalra a szándékunk szerinti kiadásainkat. A kiadások megtervezésénél addig kell mérlegelnünk, amíg le nem tudjuk szorítani azokat a bevételeink összege alá. „A költségvetés nem más, mint amikor te mondod meg a pénznek, hogy hova menjen, ahelyett, hogy utólag keresnéd, hogy hova ment” – fogalmazott Mihalec. Két jótanácsot is adott a kiadási oldalra vonatkozóan. Az egyik, hogy mindig szánjunk pénzt a párkapcsolat megerősítésére – közös programokra, utazásokra. A másik, hogy mindig tegyünk félre valamennyit, legyen elegendő megtakarításunk a nehezebb időszakokra.

Külön vagy közösen? Így alakítsuk ki a családi kasszát

Amikor egy pár elkezdi közös életét, háromféle lehetőség áll előttük arra vonatkozóan, hogy hogyan kezeljék pénzügyeiket. Lehet külön bankszámlájuk és finanszírozhatják önállóan kiadásaikat, de akár részben vagy teljes egészében közös kasszára is átállhatnak. Egy 2022-ben publikált tanulmány éppen azt vizsgálta, hogy e lehetőségek közül általában véve melyikkel a legelégedettebbek a párok, illetve melyik mellett milyen arányban következik be később válás.

Pénzkezelés módja Kapcsolati elégedettség (1-7) Válás (10 év alatt) Közös kassza 6,10 24% Részben közös kassza 5,82 26% Külön kassza 5,46 30% Forrás: Dr. Mihalec Gábor/SZTE Szabadegyetem

Mihalec hangsúlyozta, hogy bármelyik rendszert is követi egy pár, ha az bevált, nem szabad változtatni rajta. Ezzel együtt statisztikai alapon jól látható, hogy a közös kasszát övezi a legnagyobb elégedettség. „Az eredmények nemcsak azt sugallják, hogy az elégedett párok szívesebben osztják meg a pénzüket egymással, hanem fordítva is, a közös pénzkezelés pozitívan befolyásolja a kapcsolat minőségét” – írják a tanulmányban a szerzők. A párterapeuta szerint erre az a magyarázat, hogy a közös kassza nyomán elkerülhetetlenül szembesülnek a párok azzal, hogy ütköztetniük kell egymással értékrendjüket, és ennek nyomán kialakul egy mély és hatékony kommunikáció közöttük. Mindez pedig javítja a közös döntéshozatalt, erősíti a bizalmat, hatalmi egyensúlyt teremt és befolyásérzetet biztosít.

Mindazonáltal vannak esetek, amikor semmiképpen sem javasolt a közös kassza. E körbe tartozik, ha a partner bántalmazó vagy pszichotikus, esetleg függő. Szintén alaposan meg kell fontolni a kérdést, ha a pár két tagja között nagyon nagy jövedelmi különbségek vannak. Illetve dr. Mihalec Gábor azt javasolja, hogy a párkapcsolat elején, legalább az első egy évben még feltétlenül őrizzük meg pénzügyi autonómiánkat.