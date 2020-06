Jelek, hogy pszichopata a párunk

Gyakran pont azokkal kapcsolatban hagy cserben az éleslátásunk, akik a legközelebb állnak hozzánk. Pszichiáter mondja el, honnan tudhatjuk, hogy valami nincs rendben a párunkkal - a figyelmeztető jeleket pedig nem érdemes félvállról venni.

Haszonszerzéskor természetesen önös érdekek mozgatják. Csak és kizárólag saját magának akar jót, nem a szeretteinek, ismerőseinek, így a hozzá legközelebb állókra ugyanúgy veszélyes lehet. Annak érdekében, hogy megszerezze, amit akar, nem riad vissza a manipulációtól, a hazugságtól , a lopástól sem, sőt: bántalmazhatja is a párját . Dr. Scott azt mondja, noha a pszichopaták empátiahiányát a popkultúrában gyakran úgy ábrázolják, hogy gondolkodás nélkül ölnek meg embereket, a személyiségjegy kevésbé erőszakos formában is megnyilvánulhat: például úgy, ha a szülő arra használja a gyerekét, hogy a saját céljait elérje, és nem foglalkozik azzal, hogy közben a gyerek esetleg sérül.

Bár a párkapcsolati erőszak elsősorban a nőket érinti, férfiak is lehetnek az elszenvedői. Az áldozatok sokszor nem mernek beszélni arról, min mennek keresztül, sőt, olyanok is vannak, akik kiszabadulhatnának, de nem akarják egyedül hagyni szerelmüket. Így azonban segíteni is nehezebb. Lássuk , milyen jelek utalhatnak a testi-lelki bántalmazásra.

Tisztelt Doktor Úr/Nő! Férjemről még a megismerkedésünk elején mondta az orvosa, hogy pszichopata, mivel lopás, játékszenvedély, agresszió is előfordultak nála. Skizofréniával van egyébként hivatalosan diagnosztizálva, de régebben skizoaffektívnak is nyilvánították már. Az agresszió csak akkor fordul elő nála, ha nem szedi a gyógyszereit. Viszont nemrég olvastam a passzív-agresszív személyiségzavarról, ami teljesen ráillik, egy könyvet is olvastam róla (Élet a passzív-agresszív férfival). A kérdésem arra vonatkozna, hogy igaz-e, hogy minden személyiségzavar pszichopátia? Tehát akinek valamilyen személyiségzavara van, az biztos, hogy pszichopata? Előre is nagyon köszönöm a választ!

Kedves Kérdező! Valóban nem minden személyiségzavar pszichopátia, csak egy kis része. Egy ember többfajta diagnózist is kaphat, attól függően, hogy milyen tünetek nyilvánulnak meg aktuálisan, illetve melyeket lehet személyiségdiagnoszti...