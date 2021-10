Ezt jelzi, ha az exünkkel van erotikus álmunk

Egy kanadai, álmokat vizsgáló kutatásból az derült ki, hogy a több mint 3500 lejegyzett álom körülbelül 8 százaléka volt szexuális jellegű. Mint arra az American Academy of Sleep Medicine vizsgálatai rámutattak, az erotikus álmok nagy része férfiak és nők esetében is konkrét szexuális aktivitásról szól. Gyakran szerepelnek még az ilyen jellegű álmokban szexuális ajánlatok, csókolózás, önkielégítés, illetve szexuális fantáziák. A férfiak és a nők körülbelül 4 százaléka pedig arról is beszámolt, hogy álmukban orgazmusuk is volt - olvasható a Healthline cikkében.

A leggyakoribb szorongó álmok Az életünk stresszes, feszült időszakaiban gyakran előfordulhat, hogy szorongással teli álmok keserítik meg az éjszakáinkat és a pihenésünket. Ezek az álmok a szakemberek szerint afféle tipikus forgatókönyvek szerint zajlanak, attól függően, hogy milyen jellegű feszültségből erednek. h i r d e t é s

Nem azt jelzi, hogy visszavágyunk a párunkhoz

Gyakoriak az olyan szexuális tartalmú álmok, melyek főszereplője a korábbi partner. Ezek Layne Dalfen álomanalitikus szerint nem arról szólnak, hogy visszavágyunk az exünkhöz, hanem nagyon gyakran valamilyen módon az aktuális érzelmi állapotunkat tükrözik. Mégpedig azért, mert az összes fontosabb partnerünkről szóló emlékünket ugyanabban a "mentális fiókban" tároljuk.

Felesleges lelkiismeret-furdalást éreznie annak, aki álmában valamelyik exével hancúrozik.

Fotó: Getty Images

"Ha például valami történik köztem és a férjem között, és elutasítva érzem magam, akkor ez a mentális fiók álmomban kinyílik, és előkerül belőle az a barátom, akivel 18 éves koromban jártam. Mégpedig azért, mert ez a barátom pontosan olyan érzéseket keltett bennem, mint amiket aznap a férjem is" - mondja a szakértő.

Érdekes, hogy a korábban említett kutatásból az is kiderült, hogy a nők 20 százaléka, míg a férfiak 14 százaléka számolt be arról, hogy a korábbi, vagy a jelenlegi partnerükkel volt erotikus álma. Ha valamelyik expárunkkal szexelünk álmunkban, érdemes feltenni magunknak a kérdést, hogy "mik azok a dolgok, amik először eszembe jutnak, amikor erre az emberre gondolok?"

Ez lehet kellemes nosztalgia, de akár egy szívszorító emlék is egy fájdalmas visszautasításról - akármelyik is, jó esély van rá, hogy valamilyen módon kötődik a jelenlegi mindennapjainkhoz. Éppen ezért érdemes azt átgondolni, hogy mi lehet a kettő között a kapcsolat.