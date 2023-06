Bajt okozhat, ha a munkahelyen talál rád a szerelem

A munkatársak közötti szerelmi viszony negatív hatással lehet a párok munkahelyi életére. Legalábbis erre az eredményre jutottak egy, a PLOS ONE című folyóiratban közzétett tanulmány szerzői. A kínai-pakisztáni kutatócsoport összesen 343 munkavállaló körében végzett hosszú távú kérdőíves felmérést. Mindannyiuk a szolgáltatási szektorban dolgozott Pakisztánban. Az így kapott adatok elemzéséből kirajzolódott, hogy az egymással romantikus kapcsolatban élő dolgozók gyakran úgy érzik, kollégáik rossz szemmel néznek a szerelmükre, kiközösítik, elutasítják őket, vagy akár kifejezetten szabotálják a munkavégzésüket, például azáltal, hogy szándékosan rossz információkat, dokumentumokat adnak át nekik. „Munkahelyi románcnak egy elkötelezett és konszenzusos kapcsolatot nevezünk két munkatárs között, amelynek azonban szélesebb spektrumban is számos kihatása lehet. A cégeknek érdemes tréningeket szervezniük a témában, segítve az alkalmazottakat annak megkülönböztetésében, hogy mi elfogadható és mi elfogadhatatlan viselkedés egy munkahelyen” – mutattak rá a kutatók.

„Megannyi oka lehet, hogy miért köt ki valaki egy munkahelyi párkapcsolatban. Kutatások igazolják, hogy hajlamosak vagyunk hasonló gondolkodású emberekhez vonzódni, akikkel közös személyiségjegyekkel, háttérrel, hitrendszerrel és elképzelésekkel rendelkezünk. A közelség és az ismeretség szintén befolyásolja a vonzalmat, amit a pszichológusok puszta expozíciós hatásnak neveznek” – ezt már Chantal Gautier, a Westminsteri Egyetem szervezeti pszichológiára és klinikai szexológiára szakosodott kutatója írta meg a The Conversation oldalán tavaly augusztusban megjelent cikkében. Hozzáteszi, az irodákban többé-kevésbé hasonló gondolkodású emberek dolgoznak egymás közelében hosszú órákon keresztül. Nem meglepő tehát, hogy sokan éppen a munkahelyükön találják meg a szerelmet. Egy 2020-ban készült YouGov-felmérés szerint például a britek közel egyötöde, 18 százaléka munkáján keresztül ismerte meg aktuális vagy legutóbbi partnerét.

Gyakran szövődnek szerelmek a munkahelyeken, de ezek a kapcsolatok sok bajt is okozhatnak. Fotó: Getty Images

Mint azonban azt a fent említett kutatás is igazolja, az ilyesfajta pártalálásnak bizony akadhatnak hátulütői. Gautier szerint mindenképpen érdemes néhány alapvető kérdést feltenni magadnak, mielőtt engedve a csábításnak közeledni kezdenél az asztalszomszédodhoz, a főnöködhöz, vagy akár ahhoz a kedves lányhoz, fiúhoz a portáról.

A munkahelyi hierarchia nem játék

Éppen a pakisztáni felmérés az ékes bizonyíték, hogy bár napjainkban igen elterjedtek, sokfelé továbbra is rosszalják az emberek az irodai románcokat, különösen a #MeToo mozgalom kezdete óta. Így aztán feltétlenül komolyan meg kell fontolni, hogy belépj-e egy olyan kapcsolatba, ahol a két fél más-más szinten helyezkedik el a céges hierarchiában. Az alacsonyabb beosztásban dolgozók gyakran kerülnek a pletykák kereszttüzébe, illetve ütköznek akár a karrierjük fejlődését gátló akadályokba a párkapcsolatuk miatt, ha egy főnökükkel, vezető beosztásban lévő munkatársukkal jönnek össze. Dacára ugyanis a közkeletű tévhitnek, egy ilyen helyzet általában nem szolgálja az érintettek munkahelyi előmenetelét. Mi több, egy 2016 márciusában megjelent tanulmány szerint a hasonló cipőben járó alkalmazottak kisebb valószínűséggel számíthatnak előléptetésre, képzéslehetőségekre, mint azok a kollégáik, akik nem élnek munkahelyi párkapcsolatban.

Hogyan hat a munkahelyi teljesítményre?

Lássuk be, aligha lesz valakiből a munka hőse, ha a gondolatait a szerelmes ábrándozás és a szexuális fantáziák kötik le szinte minden percben. Több tanulmány is született, amely azt mutatja, hogy a szenvedély és a szerelem érzete, különösen a kapcsolatok korai szakaszában, negatívan befolyásolhatja a produktivitást. Egészen egyszerűen azért, mert fejben nagyon máshol járunk, mint ami éppen a dolgunk lenne. Egy munkahelyi környezetben ez rendkívül nagy kihívássá emelkedhet, ha szerelmünk közvetlen közelében kell végeznünk a munkánkat. Akad azonban néhány óvintézkedés, amellyel megőrizhetjük a fókuszt a munkaidő végéig. Igyekezzünk minimalizálni a kommunikációt olyan témákról, amelyek nem tartoznak hozzá a munkavégzésünkhöz, kivéve persze, ha nagyon muszáj másról is beszélni. Emellett nagyon fontos, hogy az irodában kerüljük a fizikai érintkezést, például a csókokat, egymás kezének megfogását.

Nehéz, de gondolj a szakítás lehetőségére is

Nyilvánvalóan senki sem kezd úgy egy párkapcsolatba, hogy egyből arra vonatkozóan is részletes terveket sző, hogy mi lesz, ha a szerelem véget ér. Sohasem tudhatjuk azonban biztosan, mit hoz a jövő, ezért nem árt felkészülni minden eshetőségre. Egy szakítás eleve magával hozhatja, hogy átmenetileg romlik a munkahelyi produktivitásunk, esetleg egy-két szabadnapot is ki kell vennünk, hogy legyen időnk összeszedni magunkat. Ha viszont együtt is dolgozunk az újdonsült exünkkel, akkor bizony előfordulhat, hogy kénytelenek leszünk vele kommunikálni, együttműködni munkánk során. Mindez érthetően egy rendkívül kényes helyzetet teremt.

Ilyen esetekben megoldás lehet, ha kérvényezzük az áthelyezésünket egy másik csapatba a cégen belül, amennyiben ez lehetséges, vagy otthonról dolgozunk, amíg lecsendesedik az érzelmi vihar. Vannak munkáltatók, amelyek szakszerű tanácsadást is tudnak biztosítani alkalmazottaik támogatására nehéz időkben, legyen szó akár depresszióról, gyászról, illetve egy lezárult párkapcsolat utóhatásairól. „Végső soron az, hogy a munkaadók hogyan kezelik a románcokat, alapvetően attól függ, hogy belátják-e, hogy munkahelyi kapcsolatok bármikor létrejöthetnek, és megértik-e, hogy a boldog és elégedett alkalmazottak jellemzően produktívabbak is, illetve jobban együtt tudnak működni csapatban. A munkaadók érdeke is tehát, hogy támogassák alkalmazottaik jóllétét, még akkor is (és különösen akkor), ha az alkalmazottak szerelembe esnek” – zárja gondolatait Gautier.

