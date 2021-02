Az otthoni munkavégzést érintő átmeneti rendelkezések a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet meghosszabbításával összhangban, újabb három hónapon át alkalmazhatók. A kormány a rugalmas szabályokkal is segíti a vállalkozások talpon maradását, valamint védi a koronavírus kártételeitől a magyar gazdaságot és a hazai munkahelyeket - szögezte le Bodó.

Újabb 3 hónapig egyszerűbb a home office itthon.

Mindenki érdeke érvényesül

A munkáltatók és a munkavállalók érdekeinek érvényesülését egyszerre szolgálja, hogy a koronavírus-helyzet miatt érvényben lévő veszélyhelyzet időtartama alatt a munka törvénykönyve előírásaitól eltérően is megállapodhatnak a távmunkáról. Ezzel számos könnyítés válik lehetővé, például az, hogy szabadon választható a munkavégzés helye. A távmunka akár részlegesen, a munkanapok egy részében is megvalósulhat. A munkáltató emellett hozzájárulhat a munkavállaló kiadásaihoz is: a költségtérítés legfeljebb a mindenkori minimálbér összegének 10 százaléka, idén tehát havonta 16740 forint lehet.

Ezért jó az otthoni munkavégzés

A távmunka tevékenységi körüktől, működési sajátosságaiktól függően illeszthető be az egyes cégek, intézmények mindennapi gyakorlatába. Ha az átállás nem gátolja, hátráltatja a munkavállalókat feladataik teljesítésében, érdemes lehet otthonról dolgozniuk. Ezzel nemcsak a munkahelyen, hanem az oda való eljutás során sem teszik ki magukat az új típusú koronavírussal való megfertőződés kockázatának - mutatott rá az ITM. Az eddigi tapasztalatok szerint egyébként a távmunka sokféle ágazatban és területen bevált. A korábbi 250 ezerhez képest tavaly decemberben már több mint 400 ezren dolgoztak így.

