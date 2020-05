Bértámogatási program: itt kell jelentkezni

A sajtótájékoztatón összefoglalták, hogy a koronavírus miatti veszélyhelyzet bejelentése óta több mint 936 ezer aktív korú embernek segítettek abban, hogy minél előbb visszataláljanak a munkaerőpiacra, vagy megőrizzék foglalkoztatásukat. Munkahelyvédelmi bértámogatást csaknem 90 ezer munkavállaló számára igényeltek a vállalkozások, a kutatás-fejlesztésben dolgozók bértámogatását csaknem 10 ezer munkavállalónak kérték. A versenyképesség-növelő támogatást igénylő vállalkozások több mint 77 ezer munkavállalót foglalkoztatnak, a múlt héten a kkv-nak meghirdetett high-tech és zöld pályázati konstrukció csaknem 60 ezer dolgozó munkahelyének megőrzéséhez járul hozzá, a felnőttképzési programra egy hét alatt mintegy 40 ezren jelentkeztek. A különböző adó- és járulékkedvezmények 210 ezer munkavállalónak segítenek. A közfoglalkoztatásban 85 ezren vesznek részt, a keret pedig 100 ezer fős, de szükség esetén bővíthető - említette példaként György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára.

Koronavírus: "továbbra is résen kell lenni"

A vidéki nyitás ellenére sem robbant be Magyarországon a koronavírus-járvány, a járványgörbét azonban továbbra is folyamatosan figyelni kell. Résen kell lennünk, hogy fenntartsuk a kedvező számokat - emelte ki Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs hétfői tájékoztatóján, melyről korábbi cikkünkben számoltunk be.