Koronavírus: "továbbra is résen kell lenni"

Az aktív fertőzöttek száma folyamatosan csökken, a gyógyultak száma pedig ezzel párhozamosan növekszik. A koronavírus azonban továbbra is jelen van az országban, ezért a biztonsági szabályok betartása most különösen fontos - emelte ki a tisztifőorvos. A cél továbbra is az, hogy afertőzésterjedésének kockázatát a minimális szintre csökkentsük. Müller Cecília tájékoztatása szerint jelenleg 100 ezer lakosra 36,2 igazolt fertőzött jut országos szinten, Budapesten pedig 95 ez a szám.

Újabb egészségügyi ellátások érhetők el

A tisztifőorvos emlékeztetett arra is, hogy mától az egészségügyi szolgáltatások újabb köre vehető igénybe. Újraidul például a krónikus és a kúraszerű ellátás, a sürgősségi beavatkozások mellett pedig már a tervezhető műtétek is végrehajthatóak. Kiemelte azt is, hogy mindenképpen prioritást élvez a Magyarországon igen gyakori szív- és érrendszeri betegségek kezelése. A koronavírus okozta helyzet miatt azonban továbbra is kötelező az előzetes telefonos egyeztetés és időpontkérés.

A táborozás szabályai

A koronavírus-járvány jelenlegi állása szerint engedélyezhetők az ottalvást nem igénylő nyári gyermektáborok is. A részvétel feltétele egy nyilatkozat benyújtása, amely igazolja, hogy a gyermek egészséges, tehát nem szenved semmilyen fertőző betegségben. A táborok területén azonban fenn kell tartani egy elkülönítőt arra az esetre, ha a rendezvény alatt fertőződne meg valaki. Fontos, hogy az esetleges fertőzöttek ellátását végző személyzet rendelkezzen a megfelelő a védőfelszerelésekkel. 300 fő feletti táboroknál pedig helyben biztosítani kell az orvosi ellátást, nemcsak megbízási alapon - ismertette a szabályokat Müller Cecília.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy különösen fontos, hogy a gyermekek megismerjék az alapvető higiéniás szabályokat. Lehetőség szerint biztosítani kell alkoholbázisú kézfertőtlenítőt is, ám az alapos, szappanos kézmosást semmi sem helyettesíti - hangsúlyozta. Megemlítette továbbá, hogy a koronavírus-járvány miatt a táborokban is nagyobb szerepet kap majd a felületek gyakori fertőtlenítése, a vegyszerek elkülönített és elzárt tárolása azonban elengedhetetlen a mérgezéses balesetek elkerülése érdekében.

Megszűnt a kijárási korlátozás az országban

Elhangzott az is, hogy mától Magyarország teljes területén kivezették a kijárási korlátozásokat, így már mindenhol a 2. szakaszba lépett a koronavírus elleni védekezés. Erről Kiss Róbert, az ügyeleti központ munkatársa beszélt, aki egyúttal megköszönte a lakosság türelmét és együttműködését is. Mint mondta, ez hozzájárult a korlátozások sikerességéhez és a járvány megfékezéséhez.

A tájékoztatón Fónagy János, a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár is felszólalt. Figyelmezetett, hogy a tavaly ősszel kézbesített rezsiutalványokat már csak május 31-éig lehet beváltani - a koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet miatt kizárólag a postákon. Az államtitkár arra kérte a nyugdíjasokat, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra a beváltást, az említett határidő ugyanis hétvégére, pünkösd vasárnapra esik. Azt ajánlotta, hogy lehetőség szerint ne az idősek menjenek el a postára, inkább kérjék meg fiatalabb hozzátartozóikat. Az utalványok egyébként átruházhatók, de kizárólag a gáz- és áramszámlák kifizetésére használhatók fel, készpénzre nem válthatók. Akinek ezzel kapcsolatban kérdése merül fel, a 1818-as telefonszámon érdeklődhet.

