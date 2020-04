Szenior Akadémia: mit lehet itt megtanulni?

Nemcsak a felgyorsult világ és az információáradat miatt fontos, hogy életünk végéig megőrizzük az ismeretszerzés iránti vágyunkat, hanem azért is, mert a folyamatos tanulással karban tarthatjuk az agyunkat. Az idősekre fókuszáló tanfolyamok pedig a szellemi és gyakorlati hasznon kívül lelkileg is sokat tudnak adni a résztvevőknek, hiszen remek lehetőséget biztosítanak a társasági életre.

A járvány miatt szünetel az akadémia is Az Olajág Otthonok tájékoztatása szerint a jelenlegi koronavírus-járvány miatt, lakóik és munkatársaik egészségének érdekében szüneteltetik a Szenior Akadémiát, hiszen éppen az idősebb korosztály van kitéve a legnagyobb veszélynek. De amint visszatér az élet a rendes kerékvágásba, természetesen folytatni fogják a programot.

Előadások és leckekönyv

Ehhez szeretne példát mutatni az Olajág Otthonok is, ezért három éve elindították Szenior Akadémia nevű programjukat. "Az a legfontosabb, hogy az élethosszig tartó tanulás fontosságát, mikéntjeit a gyakorlatban is megmutassuk mind a nálunk, mind a környezetünkben lakó idősek számára" - mondta dr. Szirmai Viktor főigazgató.

De hogyan is kell elképzelni a Szenior Akadémiát? Az egyetemekhez hasonlóan őszi és tavaszi szemeszterre osztva zajlik a tanítás. Minden hónapban egy ingyenes előadást tartanak három budapesti és a törökbálinti telephelyükön. Ezeket nemcsak az otthonok lakói látogathatják, nyitottak bármilyen nyugdíjasok számára, és minden alkalommal a tanulnivalón kívül a témához illeszkedő vendégváró falatokkal is várják a résztvevőket.

Az akadémián az idősebb korosztályt érintő témákkal foglalkoznak. Fotó: Getty Images

A "hallgatókat" különféle módon igyekeznek motiválni, hogy rendszeresen látogassák az előadásokat. Vizsgák ugyan nincsenek, de leckekönyvet kapnak, amiben vezetik a részvételt. A tanév végén pedig tablófotó készül róluk, ami a tapasztalatok alapján - kiérdemelten - nagy büszkeséggel tölti el őket.

Az egészséges étkezéstől az esésmegelőzésig

Az előadások igen sokszínűek, igyekeznek az idősek életének minden területét lefedni, és az aktuális eseményekhez igazítani a programot. Többek között a Szenior Akadémia "tanulói" meghallgathatták már Monspart Sarolta és dr. Jászberényi József "Nem vagyok öreg, csak sok évet éltem" című előadását a szellemi és fizikai frissesség időskori megőrzéséről. De nyugdíjasoknál hasonlóan fontos és sajnos többeket érintő téma a halál a veszteség feldolgozása, hiszen sokan veszítik el barátjukat, házastársukat, de akár egy házi állat halála is hasonlóan tud fájni. Ehhez dr. Zelena András előadása adott segítséget.

A gyógytorna mellett igen népszerű az esésmegelőzés előadás is, amelyhez hozzákapcsolták Dobrotka Béla-féle Esések iskoláját is. Az elméleti képzés után a gyakorlatban is elsajátíthatják a résztvevők, hogyan kell úgy elesni, hogy ne törjék el lábszár- vagy medencecsontjukat, ami idősebb korban különösen veszélyes, akár halálos kimenetelű is lehet.

Természetesen kiemelt figyelmet kap a szellemi képességek karbantartása is, ehhez kapcsolódóan tartott például Janzsóné Bolyóczki Éva memóriatréner előadást is, amely nagy sikert aratott. De kitértek már az időskori szépségápolás témájára is, emellett a rendőrség közreműködésével a nyugdíjasakat célzó csalások elkerülésére is. Nem utolsó sorban tartanak tűzvédelmi eligazítást is, hogy megelőzzék a figyelmetlenségből keletkező tűzeseteket.