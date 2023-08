„Nekem ez nem fér bele”

Emberek millióihoz hasonlóan az elmúlt egy évben jóval nagyobb tudatossággal kellett vásárolnom és beosztanom a pénzemet, mint korábban. Az elszabaduló árak, illetve egyéb, váratlan kiadások miatt mindez ahhoz vezetett, hogy idén nem tudok elmenni nyaralni. Ez nem tragédia – és persze rengetegen járnak ugyanebben a cipőben – de bevallom, sokszor kihagyva érzem magam, ahogy a barátaim, családtagjaim nyári beszámolóit hallgatom. A közösségi média bújását is igyekszem visszafogni, hiszen ebben az időszakban különösen elárasztják az utazós képek – és persze én is bőszen a világ elé tártam anno, ha sikerült eljutnom valahova. Ez még azzal együtt is negatív érzést képes kelteni az emberben, ha amúgy tisztában van azzal, ami a nyaralós posztokból nem derül ki: hogy hol kellett meghúzni a nadrágszíjat azért, hogy az utazás megvalósulhasson.

Az anyagi problémáinkat nem szívesen osztjuk meg. Fotó: Getty Images

A nyaralás, illetve annak hiánya csak a kiteljesedése annak a jelenségnek, amit valószínűleg mindannyian tapasztalunk életünk során. Az iskolai években kötődött barátságok közös élménye volt az is, hogy az embereket jellemzően nem vetette fel a pénz. Aztán a főiskola, egyetem után a munka világában sokszor eltérő anyagi helyzetbe kerültek a felek. És ennek részeként a kapcsolatok dinamikája is megváltozott.

A tabu

Az anyagi helyzetet, illetve a belőle fakadó esetleges feszültséget azért is nehéz kezelni, mert a fizetésünk az egyik legnagyobb tabutéma. Illés Zsófia egészségfejlesztő szakpszichológus szerint ez azért van, mert a pénz fogalma sosem csak az anyagiakról szól.

Ez a téma szerteágazik, és átsző nagyon sok minden mást is: a saját önismertünket, a családi és transzgenerációs mintákat, társadalmi kérdéseket. Összességében minden embernek megvan a maga egyéni viszonya a pénzügyekkel, amit áthat számos egyéni élettapasztalat, akár pozitív, akár negatív értelemben is, amit a generációs különbségek és a változó világszemlélet csak mélyíthetnek. Még ha hasonló háttérrel jövünk is, élettapasztalatot (és pénzügyekkel kapcsolatosat) mindenki maga kezd gyűjteni, érthető tehát, hogy lehetnek különbségek akár egy családi vacsoraasztalnál is

– magyarázza Illés Zsófia.

„A pénz a státusz, a hatalom és a siker univerzális mértékegysége” – mondta Dalton Conley szociológus a Psychology Todaynek. „Az osztálykülönbségek jelentik az egyik legnagyobb különbséget az emberi kapcsolatokban. Nagyon érzékenyek vagyunk, amikor a homofóbiáról vagy a rasszizmusról van szó, de erről mintha nem vennénk tudomást. A legtöbben nem tisztázzák a pénzzel kapcsolatok érzelmeiket” – magyarázta. Szerinte pont ezért nehezebben tudják szavakba önteni az ezzel kapcsolatos gondolataikat – ettől pedig még bonyolultabb megküzdeni velük.

A pénzről beszélni mindig valami másról is szól. Fotó: Getty Images

„A pénzről alapvetően nem lenne nehéz beszélni. Viszont társadalmi tabunak számít: pedig mi magunk teremtettük” – mondja Alex Holder pénzügyi problémákkal foglalkozó újságíró a The Guardiannek.

Hasznos is lehet az irigység

Mark Fenton-O’Creevy professzor – akinek szakterülete a szervezeti viselkedés – azt nyilatkozta a The Guardiannek, hogy minél tehetősebb valaki, annál inkább úgy érzi, hogy a siker a kemény munka és a tehetség, nem pedig a szerencse és a privilégium eredménye. „Egy idő után nem nehéz azt hinni, hogy a kevésbé sikeres barátaink azért vannak ebben a helyzetben, mert nem próbálkoznak eléggé” – magyarázza.

A másik oldalról nézve természetes, hogy a barátai sikereit látva az ember önvizsgálatot tart, különösen, ha a barátság mondjuk közös egyetemi évek alatt vagy munkahelyen köttetett – írja J.D. Roth a Forbes magazinban. Ha ők a mi korunkra már elérték a céljaik egy részét, több álmukat is megvalósították, elgondolkodunk rajta, hogy mi hol tartunk hozzájuk képest. Ez akár inspirálhat is minket, hogy változtassunk az életünkön, de irigységet, megvetést is szülhet. A másik félnek pedig bűntudata lehet azért, amiért „lehagyta” a régi barátot.

Illés Zsófia szerint az a jelenség is szerepet játszik ebben, amit Leon Festinger társas összehasonlításnak nevezett. A beérkező impulzusokról ugyan nem mi döntünk, de azzal, hogy mit kezdünk vele, arról igen.

„Ennek mostanában sokkal jobban ki vagyunk téve, ugyanis a lehetőség, hogy belelássunk mások életébe (és hát bizony a pénztárcájukba is), feladja a leckét, hogyan tartsa távol az ember a negatív impulzusokat. A kulcs abban rejlik, hogy tartózkodjunk attól, hogy folyamatosan másokhoz hasonlítgassu magunkat. Értékelni kell az egyediséget, az életutunkat és erősíteni saját önértékelésünket. Fejleszteni azt, gyakorolni a hálát és reális célokat kitűzni magunkkal szemben. Az irigység nem fogja szolgálni a személyes fejlődést, de ha felismerjük az érzést, megvizsgáljuk azt, és a realitás talaján maradunk, már tettünk magunkért” – magyarázza a szakember.

Leon Festinger pszichológus 1954-ben mutatta be a társas összehasonlítás elméletét. Ennek lényege, hogy az egyén a saját értékét, képességeit, teljesítményét úgy határozza meg, hogy másokkal veti össze magát. Ez jelentheti azt, hogy ahhoz hasonlítjuk magunkat, akit jobbnak tartunk önmagunknál (például mert tehetségesebb vagy fittebb). Ettől rosszul is érezhetjük magunkat, de arra is inspirálhat minket, hogy keményebben dolgozzunk a céljaink elérése érdekében. A másik oldalról nézve az is lehet, hogy egyszerűen csak jobban érezzük magunkat attól, ha valaki rosszabbul teljesít nálunk, például gyengébben focizik – írja Kendra Cherry pszichológus a VeryWellMindban.

„A féltékenység egy erős érzés, amivel jobb tisztában lennünk, mivel segíthet rávilágítani arra, hogy mit is szeretnénk elérni. Ne irigyeljük a másikat azért, amije van. Inkább tegyük fel magunknak a kérdést: Én hogyan érhetem el azt, amit akarok?” – javasolja Jan Yager, a Friendshifts írója.

„Nekem ez nem fér bele”

Abban minden szakértő egyetért, hogy a megoldás kulcsa a megfelelő kommunikációban van. Például ha egy barátunk olyan programra hív, amit nem engedhetünk meg magunknak, ürügyek helyett mondjuk meg az igazat.

Bátornak kell lennünk ahhoz, hogy kimondjuk: nekem ez nem fér bele

– mondja Alex Holder. Valószínűleg mindez egy kellemetlen, de szükséges beszélgetéshez vezet ahhoz, hogy a későbbiekben ne legyen több kínos szituáció.

A határok meghúzása is szükségszerű lehet. A Forbes újságírója azt a példát hozza, hogy amikor ő már dolgozott, a barátai pedig még főiskolára jártak, egyszer csak azt vette észre, hogy minden héten ő állja a köröket. „Mikor ezt szóvá tettem, annyit mondtk, hogy »hát, te most már jobban keresel«. Mintha a felborult egyensúlyt úgy kellett volna kiegyenlítenem, hogy én fizetek” – írta. Mindennek egy kínos beszélgetés vetett véget, mikor tisztázta a barátaival, hogy mivel drágább albérletbe költözött, ezért a kikapcsolódásra szánt kerete neki is annyi, mint korábban. Ugyanakkor az is lehet, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő személy ragaszkodik hozzá, hogy ő fizessen. Ilyenkor más módon viszonozhatjuk a szívességet, például ház körüli segítséggel, gyerekre vigyázással.

Nem elvárható, hogy mindig a tehetősebb fizessen. Fotó: Getty Images

Hasonló jelenségről számolt be a The Guardian cikkében egy James nevű férfi: nem akar fukarnak tűnni, de abból sem akar rendszert csinálni, hogy ő fizeti a sörözéseket.

Nem akarok az az ember lenni, aki mindig állja a számlát. Nem akarom, hogy csak ezért barátkozzanak velem

– magyarázta. A másik oldalról egy Katrina nevű nő azt mesélte, hogy miután a jól fizető pénzügyi munkahelyét otthagyta, és marketinges területen helyezkedett el kevesebb bérért, azóta szinte sehova sem hívják a régi barátai. „Valószínűleg azt gondolják, hogy így legalább nem kell nemet mondanom az anyagi helyzetem miatt a programokra” – mondja. Szerinte a barátai nem rosszindulatúak, egyszerűen csak a kellemetlen szituációt akarják elkerülni, de helyette olcsóbb közös programokat, például egy kávézást is javasolhatnának.

A megváltozott anyagi körülmények más életmóddal járnak, de ez ne legyen akadálya annak, hogy a korábbi szokásokat folytassuk! Simonne Gnessen pénzügyi coach szerint az legyen a kiindulási pont a közös programoknál, hogy a csoport legalacsonyabb keresetű tagja mit engedhet meg magának, így elkerülhető a konfliktus. Ha pedig valaki bevallja, hogy valamire nincs pénze, akkor keressenek alternatívákat az együtt töltött időre.

„Nem elkerülhetetlen, hogy a különböző anyagi státuszú emberek kapcsolata megszakadjon. Minden attól függ, hogy a két fél mennyit tesz azért, hogy megmaradjon a barátság. Egy igazi barátságban pedig kevés a leküzdhetetlen akadály” – mondja Fenton-O’Creevy.

A pénzkérdés persze csak egy a sok dolog közül, ami próbára tehet egy barátságot: válás, haláleset, üzleti kudarcok, jogi problémák esetén is az őszinte kommunikáció a célravezető út. „A barátságoknak része a kompromisszum, a türelem és a támogatás. Ha mindkét ember fontosnak tartja a kapcsolat fenntartását, akkor képesek kompromisszumra jutni” – magyarázza Carolyn Weisz pszichológus a The Psychology Todaynek.

Én őszintén gondolom azt, hogy két igazi barát között nem kell, hogy éket verjen az anyagi különbözőség. Szociális hálónk, melynek nagyon erős részét jelentik a baráti kapcsolataink, az egyik legfontosabb értéket adja az ember életéhez. Ennek a fontosságát tudatosítani kell. Nem szégyen transzparensnek lenni egymás előtt ezekben a kérdésekben, és tekintettel lenni a másik érzéseivel kapcsolatban. Fel kell ismerni ugyanis, hogy a tartalmas közös élmények egyáltalán nem a pénztől függnek. Hiszen a valódi társas kapcsolatok ápolása az egyik legjobb befektetés

– magyarázza Illés Zsófia.