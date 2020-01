Mit tegyünk az egészségünkért 2020-ban?

Étkezéstől hobbikon át egészen a testmozgásig számos olyan terület van, ahol egy kis elszántsággal és ötletességgel zökkenőmentesen vezethetünk be új dolgokat az életünkbe. A goodhousekeeping.com összeállításából válogattunk néhány ígéretes, de közel sem betarthatatlan újévi fogadalmat. Ha sikerül ezeket rutinszerűen beépíteni mindennapjainkba, garantáltan jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben hosszú távon is.

Citrusfélék a szép bőrért

Az egyébként friss gyümölcsök szempontjából ínséges téli időszakban országszerte bőségesen kínálnak az élelmiszerüzletek mandarint, narancsot és citromot, de sokfelé kapni egyéb citrusféléket is, legyen szó akár grépfrútról, pomelóról vagy lime-ról. Ezek közös jellemzője, hogy rendkívül gazdagok C-vitaminban, márpedig szervezetünknek éppen erre a vitaminra van a legnagyobb mennyiségben szüksége naponta. A C-vitamin többféle testi funkcióban is részt vesz, a többi között pedig bőrünk fiatalos megjelenésének megőrzésében is szerepet játszik kutatások szerint. A magas C-vitamin-tartalmú ételek fogyasztása éppúgy hasznos a pattanások ellen, mint a öregedéssel járó bőrszárazság kezelésében. A napi, heti bevásárlások alkalmával tehát érdemes a citrusféléket is kosarunk rendszeres elemévé fogadni.

Neveljünk minél több növényt

Kutatások igazolják, hogy a szobanövények puszta jelenléte is képes csökkenteni a stresszt, de arra vonatkozóan is születtek már tudományos eredmények, hogy a növényápolási teendők ellátása megnyugtatja a vegetatív idegrendszert és csökkenti a vérnyomást. Azok pedig, akik növények közelében dolgoznak, egyes felmérések szerint jobban tudnak feladataikra koncentrálni, elégedettebbek a helyzetükkel, egyszersmind jobb minőségű levegőt szívhatnak be. Jó ötlet lehet tehát megfogadni az előttünk álló évre, hogy otthonunkat megosztjuk néhány új szobanövénnyel, kellő időt szánva az ápolásukra. Egy 2018-as brit kutatás szerint akad továbbá néhány tényező, amelyet a virágüzletben válogatva érdemes figyelembe venni, mert így lakásunk levegőminőségéért is sokat tehetünk.

Több módon is jótékony hatással bír, ha növényeket tartunk otthonunkban. Fotó: iStock

A lépcső nem ellenség

Jobban belegondolva egyáltalán nem lehetetlen vállalás, mégis rendkívül hasznos lehet, ha megfogadjuk, hogy ezentúl lift helyett mindenhol a lépcsőzést választjuk. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kimutatásai szerint egyébként is nagyon magas azok aránya, akik nem mozognak eleget, éppen ezért minden alkalmat ajánlott megragadni arra, hogy kicsi megdolgoztassuk az izmainkat, tüdőnket és szívünket. Emellett pedig egy, a Physiology & Behavior című folyóiratban megjelent tanulmány arra az eredményre jutott, hogy azok a fáradt nők, akik 10 percet lépcsőznek, sokkal több energiához jutnak így, mint akik koffeinbevitel céljából megisznak egy doboz kólát vagy egy csésze kávét.

Hetente kellene fertőtleníteni a telefonunkat

Vannak, akik kórosan rettegnek attól, hogy elszakítják őket az okostelefonjuktól. Nem kell azonban nomofóbnak lenni ahhoz, hogy napjában kismilliószor elővegyük ezeket a kütyüket a zsebünkből, ha éppen telefonálni szeretnénk, elolvasnánk leveleinket vagy a legfrissebb híreket, vagy esetleg valamilyen játékkal szeretnénk elütni unalmas perceinket. Charles Gerba, az Arizonai Egyetem mikrobiológusa szerint azonban a gyakori használat miatt az okostelefonok felülete körülbelül tízszer annyi baktériumot hordoz magán, mint egy átlagos vécéülőke. Brit kutatók pedig kimutatták, hogy hatból egy telefon E. coli-val fertőzött - egy baktériummal, amely bár a bélflóra természetes része, a szervezet más pontjaira jutva viszont súlyos fertőzést okozhat. Jobb tehát, ha megfogadjuk, hogy rendszeresen lefertőtlenítjük a készüléket, amely folyton a kezünk ügyében van, és amelyet időről időre az arcunkhoz szoktunk emelni telefonáláskor.

Dicsérjük meg magunkat rendszeresen

Ismételjük el magunkban: "a mai nap az én napom. Hálás vagyok önmagamért." A pozitív önmegerősítés segíthet ráirányítani a figyelmünket mindarra, ami jó az életünkben - magyarázta Joy Harden Bradford pszichológus. Kutatások igazolják, hogy egy kis hála boldogabbá és elégedettebbé teheti az embert, egyszersmind az alvásminőséget is javíthatja. "Ha reggelente egy hálához kötődő állítást ismételgetünk, több hálát fogunk mutatni és érezni a nap folyamán is" - fogalmazott a szakember.

Forrás: goodhousekeeping.com