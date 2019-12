Mely növények jelentik a legnagyobb veszélyt házikedvenceinkre otthon? Részletek itt.

Egyszerű és könnyen megfizethető módszert jelent otthonunk levegőjének javítására, ha minél több szobanövényt nevelünk az egyes helyiségekben. A növények csökkentik a levegő szén-dioxid-tartalmát, miközben oxigént és vízpárát bocsájtanak ki magukból. Utóbbi folyamat különösen értékes, mivel hozzájárul a beltéri relatív páratartalom növeléséhez, amelyre nagy szükség van a hidegebb hónapokban, amikor a lakások levegője igen gyakran szárazabbá válik az egészségügyi szempontból elfogadható szintnél.

A vitorlavirágok igen hatásosak a levegő páratartalmának növelésében

A Reading Egyetem és a brit Királyi Kertészeti Társaság tudósai összesen hét különböző karakterisztikájú növényt vetettek vizsgálat alá a közelmúltban, hogy feltárják, mely fajoktól várható a legpozitívabb hatás ezen a téren. Ennek során kiderült, hogy elsősorban azok a növények képesek jelentősen javítani a levegőminőséget, amelyeknek magas a víz- és fényigénye, illetve amelyek minél szerteágazóbb és nagyobb felületű föld feletti részekkel rendelkeznek. A konkrét vizsgálati alanyok közül a vitorlavirág (spathiphyllum) és a szobaborostyán (hedera) hozta a legjobb eredményeket.

Az alacsony páratartalom veszélyei

"Tudvalevő, hogy általában az emberek szabadidejük legnagyobb részét, akár 90 százalékát is az otthonukban töltik. Éppen ezért fontos felhívni rá a figyelmet, hogy a szobanövények révén kiválóan rendezhető a beltéri levegő alacsony páratartalma. A növénytartásnak tehát éppúgy vannak előnyös hatásai a bőrszárazság okozta panaszokra, mint általában véve a testi-lelki egészségünkre" - mutatott rá dr. Tijana Blanusa kutató.

Magasabb páratartalom mellett csökken a veszélye, hogy a bőr kiszáradjon, beleértve a légutakat is. A nyálkahártya szárazsága irritációt vált ki, ezáltal megnehezítheti a légzést, egyben fokozza a fertőzések kockázatát. Mi több, egy korábbi kutatás szerint az influenzavírusok is nehezebben terjednek kellően magas páratartalom mellett, tehát ez is újabb érv a növénytartás mellett.

Az Air Quality, Atmosphere & Health című szaklapban publikált tanulmány szerzői szerint a növények oxigénkibocsátása kevésbé hangsúlyos, mint a páratartalomra kifejtett hatásuk, ugyanakkor minél több és minél nagyobb növények sorakoznak a polcainkon, annál több javulást érhetünk el ezen a téren is.

Forrás: dailymail.co.uk