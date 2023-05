"Megdöbbentő a változás, mióta kiléptem a közösségi médiából"

Mióta kiléptem a közösségi médiából, megváltozott az életem – osztotta meg Philippa Moore tapasztalatait a The Guardian hasábjain. Mint írja, azóta sokkal több mindent tud csinálni, mentálisan és testileg is jobban érzi magát. Azok után döntött a kilépés mellett, hogy túl sok „önelégült eszmefuttatást” olvasott a közösségi média platformjain. Nem jelentettem be, egyszerűen csak eltűntem. Később pedig rájöttem, hogy ezt a döntést már sokkal előbb meg kellett volna hoznom – írja Philippa. A döntését követő egy héten belül már több mint 80 százalékkal kevesebb időt töltött képernyő előtt, ezt a rengeteg időt pedig más dolgokra tudta fordítani. Már nem kommentekre fordítja az energiáját, hanem megírta doktori disszertációját, most pedig egy regényen dolgozik és rendszeresen blogol. „Többet írtam 2022-ben, mint valaha. Pályáztam ösztöndíjakra és versenyekre, néhányat meg is nyertem” – számol be az új életről.

A közösségi média rengeteg idődet leköti. Fotó: Getty Images

"Végre nem egy algoritmus diktálja az életem"

„Úgy éreztem, mintha visszakaptam volna az agyamat” – fogalmaz a nő, aki elmondása szerint így már képes koncentrálni, tisztán és mélyen gondolkodni, több energiája van, jobban alszik, ráadásul kreatívabbnak, magabiztosabbnak és nyugodtabbnak érzi magát. Eleinte arra volt kíváncsi, kibírja-e egy hétig, aztán kettőig. Azóta pedig már 16 hónap telt el közösségi média nélkül. Felfedezett egy olyan emberekből álló közösséget is, akik meghozták ugyanezt a döntést, és nagy megnyugvásra talált köztük.

A barátokkal való kapcsolattartás már kicsit nehezebb volt, de néhány barátság felfrissült a közösségi médiától való távolmaradás miatt. „Hálás vagyok, hogy a legtöbbjük boldogan átállt SMS-re vagy e-mailre. Még régimódi, hagyományos levelezőtársaim is lettek több államközi barátommal” – mondta el Philippa. Azt azonban elismeri, hogy van néhány ismerőse, akikkel így kevesebbet kommunikál. Szerinte sajnos van olyan, aki még mindig azt hiszi, ha nem szerepelsz a közösségi médiában, akkor nem is létezel, de ezzel a jelenséggel nem lehet mit kezdeni. Most viszont ahelyett, hogy hagynám, hogy egy algoritmus diktálja az életemet, inkább a saját feltételeim szerint élem azt –hangsúlyozza.

Korábban írtunk arról, hogy még a közösségi média képein tökéletesnek látszó emberek sem makulátlanok életük minden percében, és valószínűleg hosszú előkészületek előzték meg a legelőnyösebb – és ez esetleges hibákat elrejtő – ruha, póz, kozmetikum és fényképezési szög megtalálását. Ha viszont ezt a nem valós testképet hasonlítjuk össze a saját, hétköznapi kinézetünkkel, az komoly károkat okozhat lelki és mentális egészségünkben. Ennek következményeként elkezdhetünk irreális elvárásokat támasztani a kinézetünk felé, jelentősen csökkenhet az önértékelésünk, valamint fokozódik a testkép- és evészavarok kialakulásának kockázata is.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!