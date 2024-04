A szlovák alsósok elfelejthetik a suliban mobilozást

A szlovákiai általános iskolák alsó tagozatának első három évfolyamában teljesen, a felsőbb évfolyamokban pedig néhány kivétellel betiltják a mobiltelefonok használatát a tanulók számára – jelentette be Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter.

A tanulmányi eredményekre is rombolóan hat. Fotó: Getty Images

A gyerekek lelki nyugalma és előmenetele az elsődleges szempont

A bejelentett rendelkezés szerint az általános iskolák első három évfolyamának tanulói számára az iskola területén, a tanítási órák alatt és a szünetekben is tilos lesz mobiltelefonok használata. A negyedik és a magasabb évfolyamokban ugyancsak tilos lesz mobilozni, de az állami oktatási program néhány esetben kivételeket szabhat meg. A hatodik és annál magasabb évfolyamokban a tilalom alól a pedagógus is kivételt adhat, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az eszközt az oktatási folyamat során és annak céljaira használják a tanulók.

Itthon is felmerült már, hogy kitiltanák az osztálytermekből a mobilokat. Erről itt számoltunk be. Más országokban is gondot okoznak a kütyük, ezért az írországi Greystones városában például úgy döntöttek a szülők, hogy az iskolákkal összefogva közös, “okostelefon-mentességi kódexet” fogadnak el. Erről pedig itt írtunk bővebben.

A tiltást azzal indokolta az oktatási miniszter, hogy egyre több olyan jelzés érkezik hozzájuk, miszerint a mobiltelefonok iskolai használata negatív hatással van a tanulók előmenetelére és lelki nyugalmára. "Az OECD kutatásai szerint a gyerekeknek a mobiltelefonok használatát nem szabályozó közegben bizonyíthatóan gyengébb az összpontosítási képességük, és ennek következményeként a tanulmányi eredményeik is rosszabbak" – jelentette ki Tomás Drucker. Az intézkedés bevezetésének pontos időpontját egyelőre nem közölte a szlovák szaktárca.