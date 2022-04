Lelki egészség: mutatjuk, mik a legfontosabbak

Lelkileg igen megterhelő lehet, amikor mindennapi életünket váratlan helyzetek borítják fel. Az ilyen nehéz időszakok átvészeléséhez adott tippeket közösségi oldalán a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK). Nézzük, mely 9 tanácsot érdemes betartani lelki egészségünk megőrzése érdekében.

Mozogjunk rendszeresen

Az aktív élet, a rendszeres testmozgás nem csak állóképességünk erősítése, valamint szervezetünk egészséges működése miatt fontos. Sportolással levezethetjük a stresszt, javíthatjuk hangulatunkat, elősegíthetjük a nyugodtabb és pihentetőbb alvást. Az ajánlások szerint hetente 75 perc intenzív vagy 150 perc közepes intenzitású mozgást érdemes beiktatni.

Aludjunk eleget

A megfelelő mennyiségű és minőségűalvásis elengedhetetlen fizikai, lelki és mentális egészségünk megőrzéséhez egyaránt. Ha nem szánunk kellő időt az éjszakai pihenésre és regenerálódásra, akkor szinte borítékolhatóan nő a balesetveszély, miközben a produktivitásunk és a stressztűrő képességünk csökken. Idővel azonban ezeknél komolyabb következményekkel is szembe kell néznünk. Az alváshiány ugyanis felgyorsítja az öregedést, valamint az agysejtek pusztulásához is vezethet. Jelentősen megemeli továbbá a stroke, a magas vérnyomás, a csontritkulás, a rák, a szívbetegség, az elhízás, valamint az idő előtti elhalálozás kockázatát is.

nő boldogan ébredt fel

Együnk tápláló ételeket!

Hangulatunk és egészségünk nagyban múlik azon is, hogy milyen ételek kerülnek a tányérunkra. Az NNK azt javasolja, hogy együnk vitaminokban, rostban, fehérjében és omega-3 zsírsavakban gazdag élelmiszereket. A szénhidrátok és a zsírok bevitelét pedig érdemes visszafogni.

Az elmúlt években gyakoribbá vált a depresszió előfordulása. Ennek hátterében bizonyos életmódbeli tényezők is állhatnak. Nézzük, milyen táplálkozási szokások ronthatják a mentális egészségünket, illetve milyen élelmiszerek gyakori fogyasztásával javíthatunk hangulatunkon.

Törekedjünk a tudatos jelenlétre

Sokan hajlamosak vagyunk rendszeresen a múlt sérelmein rágódni. Amikor pedig éppen nem ezt tesszük, akkor a jövőbeli kihívásokon aggódunk már előre. Ez azonban lelkileg nagyon megterhelő, ráadásul így kisebb eséllyel vesszük észre a jelenben rejlő örömöket, apró csodákat, amelyekkel feltöltődhetünk. Szánjunk több időt a tudatos jelenlétre. Lassítsunk le egy kicsit, éljünk a mában, és fedezzük fel a körülöttünk lévő szép és jó dolgokat.

Keressük mindenben a jót

"Minden rosszban van valami jó" - tartja a mondás. Próbáljuk meg mi is megtalálni azt a bizonyos jót, még a legnehezebb helyzetekben is. Ez segít abban, hogy egy másik szemüvegen keresztül szemléljük a világot - olyanon, amelyik jobban védi a lelki egészségünket.

Tanuljunk és fejlődjünk

Próbáljunk meg innentől más szemmel nézni a hibáinkra és esetleges hiányosságainkra is. Ne a kudarcot és a tudatlanságot lássuk, hanem inkább a tanulási és fejlődési lehetőséget. Ragadjunk meg minden lehetőséget annak érdekében, hogy jobb önmagunkká válhassunk.

Töltsünk minőségi időt szeretteinkkel

Lelki egészségünk megőrzéséhez az is elengedhetetlen, hogy kapcsolódjunk másokhoz. Ez jelentheti új emberek megismerését, valamint azt is, hogy gyakran találkozunk barátainkkal, családtagjainkkal. A lényeg, hogy ne zárkózzunk be. Amikor pedig szeretteink társaságában vagyunk, igyekezzünk minőségi időt tölteni velük. Ilyenkor tegyük el a kütyüket, és szenteljük teljes figyelmünket a szeretett személyeknek.

Legyünk hálásak

Mondjunk köszönetet, fejezzük ki hálánkat, adjunk pozitív visszajelzéseket, és nyújtsunk fizikai segítséget. Ezek nemcsak annak lelkét simogatják, aki kapják, de az általunk tett kedves gesztusok a saját hangulatunkra is pozitív hatással vannak.

Legyen énidőnk is

Nem szabad elfelejtenünk, hogy nemcsak a másokkal, hanem a magunkkal ápolt kapcsolatot is folyamatosan gondoznunk kell. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy néha egyedül is legyünk, amikor kizárólag magunkra és a számunkra fontos dolgokra koncentrálhatunk. Az énidő alkalmat ad az önreflexió gyakorlására, illetve nyugodtan hódolhatunk a hobbinknak anélkül, hogy bárki megzavarna minket.

Ha a fentiek közül csak néhányat beépítünk a mindennapjainkba, akkor máris sokat tettünk lelkünk egészségéért. Végleges célként azonban érdemes kitűzni, hogy idővel mind a 9 pontot megvalósítsuk - jövőbeli énünk hálás lesz érte.