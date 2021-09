A passzív, mozgásszegény életmód és a dohányzás jelentősen megnövelheti a depresszió és az egyéb hangulatzavarok kialakulásának kockázatát, főleg akkor, ha egészségtelen táplálkozás is társul ezek mellé. Nagyon fontos lenne tehát, hogy mindenki tudatosítsa magában, hogy az elfogyasztott élelmiszerek minősége jelentősen kihat a lelki és mentális egészség alakulására, egészségesebb étrendre váltva pedig jelentős javulást is elérhetünk. Az esetleges fogyás szintén jótékony hatással bír, főként a depresszióban szenvedő elhízott személyek esetében. Erre figyelmeztetett több közelmúltbeli, edukációs posztjában is a Mélylevegő Projekt.

Mentális egészségünkre is kihat az étrendünk. Fotó: Getty Images

Sok múlik az étkezési szokásainkon

Sokan megtapasztalhattuk már az étkezés és a hangulat közötti összefüggést. Ha rossz a kedvünk, akkor vagy alig van étvágyunk, vagy sokkal többet eszünk a szokásosnál egy érzelmileg megterhelő helyzetben. A depresszióra és más hangulatzavarokra életmódbeli változás (például az alvási ciklusok vagy az étvágy megváltozása) is felhívhatja a figyelmet, de akár a problémák fennmaradásában is szerepet játszhatnak ezek a tényezők - mutatott rá a Mélylevegő Projekt. Mint írták, az egészségtelen étkezés, a dohányzás és a kevés mozgás súlyosbítják a depresszív állapotot, ami pedig hozzájárul a rossz szokások fennmaradásához - tehát tulajdonképpen bekerülünk egy ördögi körbe.

h i r d e t é s

Még mindig számos tévhit kering a köztudatban a mentális zavarokkal kapcsolatban. Ezek egyike, hogy "a depresszió a gyengeség jele", de gyakran lehet hallani azt is, hogy a depresszió nem is egy valós betegség, csak az érintettek fejében létezik. Ideje, hogy leszámoljunk ezekkel a káros gondolatokkal.

Depresszióval küzdve jelentősen átalakulhatnak az étkezési szokásaink, ez pedig előbb-utóbb a testsúly változását - fogyást vagy hízást -, ezzel együtt pedig az énkép és az önértékelés romlását is okozza. Súlyos depresszió esetén hajlamosabbak vagyunk sokkal egészségtelenebbül étkezni, hiszen semmilyen motivációnk nincs arra, hogy törődjünk magunkkal és az egészségünkkel. Így sokkal könnyebben bólintunk rá például a gyorséttermek kínálatára. Az étrend módosításával azonban jelentősen javíthatjuk a mentális egészséget. A szakértők ezért az javasolják, hogy fogyasszunk több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát, halat (vagy más ómega-3 zsírsavakat tartalmazó ételeket) - testünk és lelkünk is meghálálja majd. Fontos továbbá, hogy depresszív tünetek esetén kerüljük a túlzott alkoholfogyasztást és az édességeket - ez utóbbiak helyett válasszunk inkább aszalt gyümölcsöt vagy olajos magvakat.

Együk magunkat boldoggá

Azt sem árt tudni, hogy bizonyos ételek egyértelműen pozitív hatást gyakorolnak a hangulatunkra. Az emésztés során ugyanis ezekből az ételekből olyan ingerület-átvivő anyagok keletkeznek, amelyek segítik a szerotonin ("örömhormon") képződését, ennek hatására pedig javulhat azalvásminősége, sőt még a depressziós tünetek is enyhülhetnek. A tejben, a tojásban, a húsokban és a szójában például egyaránt megtalálható a triptofán nevű aminosav, amelyből később szerotonin képződik. A Mélylevegő Projekt véleménye szerint érdemes tehát ezeket az élelmiszereket beépíteni az étrendünkbe.

A szerotoninszint növelésében segít:

a cukor,

a keményítőben gazdag ételek (tészta, barnarizs, burgonya, kenyér),

acinktartalmú ételek (például hüvelyesek, olajos magvak, marhahús),

a búzacsíra,

a zabpehely,

a máj,

a banán,

a hal,

és a teljes kiőrlésű gabonafélék fogyasztása.

Azonban ahhoz, hogy ezek az ételek valóban segíteni tudják a hangulat javítását, alapvetően változatos, kiegyensúlyozott étrendet kell követnünk és ebbe beépítenünk a fent említett életeket. Csak így tudják igazán kifejteni a hatásukat, az tehát egyáltalán nem jó taktika, ha például kizárólag tésztán és kenyéren élünk. Egyes élelmiszercsoportok (például a szénhidrátok) túlzott fogyasztása egészségügyi problémák kialakulásához vezethet. Fontos megjegyezni továbbá, hogy bár az említett élelmiszerek gyakori fogyasztása javíthatja hangulatunkat és alvásminőségünket, semmiféleképpen nem helyettesítik a szükséges gyógyszereket és terápiás kezelést.