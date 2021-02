Ilyen egy nap telefon nélkül

Kettő óra és kettő perc - a mobiltelefonom adatai szerint ennyi időt töltök az okoseszköz képernyője előtt egy átlagos napon. Ez önmagában sem hangzik kevésnek, de a statisztikákat böngészve megnyugodhattam, hogy kispályás telefonfelhasználó vagyok - legalábbis egy átlagos amerikai felhasználóhoz képest. Egy 2019-es tanulmány szerint naponta átlagosan három és fél órát böngészik a telefonjukat az Egyesült Államokban, de a tinédzserek átlagos képernyőideje még ennél is ijesztőbb: az ébrenlétben töltött idejük közel felét, 7 óra 22 percet nyomkodják az okoseszközt. Ennek tudatában már nem is éreztem olyan nagy vállalásnak, hogy a 28 napos kihívás részeként egy napig elrejtsem magam elől a telefont, ez időnként mégis fontos lehet a mentális egészségünk megőrzéséhez.

Este ezért tegyük le a telefont Akinek elalvás előtt az utolsó dolga az, hogy még egyszer ránéz a telefonjára, vagy rendszeresen magával viszi a készülékét az ágyba is, az jobb, ha tudja: ezzel árthat az egészségének. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Szorongunk, ha nincs a kezünkben a telefonunk

Hogy a mobiltelefon milyen kulcsszerepet tölt be az életünkben, azt jól tükrözi, hogy létezik már az úgynevezett no-mobile phobia, vagy nomophobia. Ez tulajdonképpen a mobiltelefon hiányától való rettegést jelenti: aki ebben a fóbiában szenved, azt nagymértékű szorongás keríti hatalmába, ha nincs a keze ügyében a készüléke, esetleg az lemerült és nem tudja hol feltölteni. Ez egyáltalán nem ritka, sőt manapság már szinte általánosnak mondható: a Sleep című folyóiratban publikált, 2020-as tanulmány rámutatott, hogy a vizsgált 327 egyetemi hallgató 90 százaléka súlyos nomofóbiában szenved, amelynek következtében a többi között alvászavarokkal, napközbeni álmossággal küzdenek, és rossz alváshigiénés szokásaik vannak.

Jól látható tehát, hogy a mobiltelefon egyfajta függőséget okozhat, ami miatt fontos lenne időnként letenni, már csak azért is, mert túlzott használata rendkívül káros az egészségünkre. A képernyő állandó bámulása a látásunkra is rossz hatással van, főleg gyerekkorban zavarhatja meg a szem fejlődésének egészséges ütemét. Mivel a mobiltelefonokat előrehajtott fejjel kell nézni, a nyaki gerinc megbetegedéseinek előfordulása is ugrásszerűen megnő miattuk.

A mobiltelefon túlzott használata súlyos hatással lehet az egészségünkre. Fotó: Getty Images

A képernyőből sugárzó kék fény az alvásunk minőségére is komoly hatással van - emiatt éppen azokban az elalvás előtti órákban lenne a legfontosabb letenni, amikor rendszerint azt a legtöbbet nyomkodjuk. A mesterséges kék fény a napfényhez hasonlóan hat ránk: éberebbé tesz, ezért éjszakai telefonozás esetén elállítódhat a szervezetünk belső órája. A cirkadián ritmus felborulása pedig szintén megakadályozza a pihentető alvást.

A tétlenségben érződik leginkább a hiánya

Mielőtt úgy döntöttem volna, hogy egy napig hozzá sem fogok nyúlni a telefonomhoz, összegyűjtöttem, hogy pontosan mire is használom azt. Ha éppen nem vagyok a számítógépem közelében, rendszerint a telefonomon olvasom el a nap legfontosabb híreit, illetve a közösségi oldal hírfolyamát is napi 8-10 alkalommal végigböngészem. Emellett a telefont használom navigálásra és sportolásra is, és a képernyőidőm jelentős részét egy gitároktató applikáció használata teszi ki, amelyet nem ritkán egy-másfél óráig is használok.

Amiről viszont teljesen megfeledkeztem, miközben a telefonomat elsüllyesztettem a lakás másik végében lévő fiók legaljára, hogy ébreszteni is ez az eszköz szokott, így bő fél órával a megszokott időpont után keltem. Megnyugodva tapasztaltam, hogy a függőség nálam még nem alakult ki, vagy legalábbis ilyen rövid megvonás esetén még nem voltak érezhető hatásai: napközben a tennivalók miatt tulajdonképpen eszembe sem jutott, hogy nincs nálam a telefonom. Amikor viszont két feladat között megpihentem, szinte azonnal a zsebem felé nyúltam a telefont keresve. Ezek a napközben tapasztalt, üres percek azok, amikor az átlagos felhasználó böngészni kezdi a telefonját és például híreket olvasgat, ilyenkor éreztem én is a hiányát az okoseszköznek. Ugyanilyen nehéz az esti időszakban megállni, hogy ne pillantsunk rá a hírekre - a digitális méregtelenítést komolyan véve én ezen a napon a számítógépet sem kapcsoltam be.

Ha hosszabb időre nem is, de legalább egy-egy napra mindenkinek érdemes lehet kipróbálni azt, milyen volt az életünk az okostelefonok világa előtt. A villámgyors információszerzés és -átadás korszakában a mentális egészségünkre is jótékonyan hathatnak ezek a rövid pihenők, néha pedig megengedhetjük magunknak, hogy nem vagyunk naprakészek a hírekkel, vagy nem reagálunk egy hívásra.