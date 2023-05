8 órában dolgozol? Így kapcsolódhatsz ki

A Journal of Behavioral Medicine című folyóiratban megjelent kísérletben a résztvevők hetente három, saját tempójú otthoni edzésen vettek részt, ezt követően pedig megmérték a stressz-szintjüket, illetve szorongásuk intenzitását. Az eredmények alapján valamennyien jobb mentális állapotról számoltak be a jógaprogram elvégzése után – írja a MedicalXPress.

A gyakorlatokat úgy állították össze, hogy bárki képes legyen azt elvégezni. Fotó: Getty Images

A hangsúly a sokszínűségen van

„Azt már régóta tudjuk, hogy az aerob edzés jótékony hatással van az agyra, mi azonban komplex mozgásokat vizsgáltunk. Nem csak biciklizést vagy egyenes vonalú gyaloglást, hanem többsíkú mozgásokat, amelyekhez egy kicsit másképp kell navigálni, és tudatosan kell figyelni a technikára, valamint a légzésre” – számolt be a közelmúltbeli kutatásról Sean Mullen docens. Mint azt elmondta, arra törekszenek, hogy minél több emberen tudjanak segíteni, legyen fiatal, idős, vagy akár mozgásában korlátozott.

A résztvevők oktatóvideók segítségével otthonuk kényelmében végezhették a jógamozdulatokat, miközben arra ösztönözték őket, hogy a gyakorlatok elvégzésével egyre önállóbbakká váljanak. A kutatók célja ugyanis az volt, hogy a résztvevők önbizalmát is erősítsék, ezáltal pedig mérhetően csökkent a stressz- és a szorongásszintjük is. A kutatók arra is kíváncsiak voltak, hogy a jógasorozatok megtanulása javíthatja-e a memóriát, eredményeik pedig végül ezt is alátámasztották. A résztvevők ugyanis egyre hosszabb jógapózsorozatokat tudtak megjegyezni.

Tavaly nyáron több százan gyűltek össze Madridban a királyi palota előtt, hogy közösen jógázzanak. Június 21. a jóga nemzetközi napja, amelyet világszerte hasonló akciókkal ünnepeltek az emberek.

