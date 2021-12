A zenehallgatás kevésbé ismert előnyei

Érdemes-e zenét hallgatni munka közben? Ezt a kérdést vizsgálta egy közelmúltbeli kutatás.

A zene nyugalmat teremt, relaxáló hatású. Emellett erősíti azimmunrendszerműködését, csökkenti a mentális stresszt, valamint a másokhoz való kötődést is elősegíti - írja a témában megjelent kutatási eredményekre alapozva Shahram Heshmat, az Illinois-i Egyetem nyugalmazott professzora, a függőségek elismert szakértője a PsychologyToday.com oldalán megjelent cikkében. A szakember pontokba szedte, milyen módokon lehet lelki egészségünk hasznára a zenehallgatás. Meglátása szerint a zene összességében egy erőteljes eszköz a hangulatszabályozáshoz, mert képes kizökkenteni a hallgatóját a negatív gondolatok spiráljából, így csökkentve a szorongást.

A zenehallgatás többféle módon is pozitívan befolyásolhatja lelki egészségünket. Fotó: Getty Images

h i r d e t é s

A zene örömet nyújt

"A legfontosabb indok, amiért az emberek zenét hallgatnak, az agy jutalmazó központjában rejlik. Ha ugyanis valamilyen kellemes zenét hallgatunk, aktiválódnak a jutalmazó rendszer agyi területei" - fogalmaz Heshmat. Valójában ugyanazok az agyi-kémiai folyamatok teszik lehetővé például a szex, a drogok, a pénz vagy az ételek nyújtotta öröm átélését, mint amely a zenei örömök megtapasztalásához is nélkülözhetetlen. Ez a jutalmazó hatás teszi a zenét egyetemes értékké. A zenei öröm pedig elsősorban abból származik, amikor valami megtöri az addigi mintát. A zenehallgatók jellemzően akkor élnek meg erős érzelmeket, amikor valami váratlan történik.

A katarzis forrása

A zene ártalmatlan módon képes semlegesíteni olyan negatív érzelmeket, mint a harag, a gyász és a frusztráció. Amikor például szomorú dallamokat hallunk (vagy egy szomorú filmet nézünk), lassanként elszakadunk minden valós veszélytől és aggodalomtól, amelyet a zene (vagy film) bemutat. És amikor végül elsírjuk magunkat egy szomorú dal szépségén, érzelmi énünk legmélyebb aspektusait tapasztaljuk meg.

Átérezni a zene ritmusát

Szintén örömforrás, ha szinkronba tudunk kerülni a zenével. Nem a véletlen műve, hogy a harsány tánczene boldogabbá varázsolja az embereket, hiszen könnyű ráhangolódni a ritmusmintázatukra. Belső testi folyamataink ritmusa, akárcsak a pulzusunk, képes felgyorsulni vagy lelassulni, hogy idomuljon a zenéhez. A lassú tempójú dallamokról ismert, hogy azáltal csökkentik a stresszt, hogy megváltoztatják szervezetünk belső ritmusát, így segítve a relaxációt. Pszichológiai szempontból nyugtató hatású, ha halk és egyszerű dallamú zenét hallgatunk.

Kapcsolatot teremt, ha egy ritmusra mozgunk másokkal

A zene nem csupán komfortérzetet biztosít, de remek eszköze annak is, hogy emberek kapcsolatba kerüljenek egymással. A ritmus ugyanis kiválóan közvetíti, hogyan érzünk mások iránt, ha pedig egymással szinkronban tesszük ezt, az pozitívan befolyásolja érzelmeinket. A sortánc (linedance), a kórusban éneklés, de még akár csupán annyi is, hogy többen szinkronban dobolunk az ujjainkkal, elősegíti, hogy közelebb érezzük magunkat másokhoz, egyszersmind jobban érezzük magunkat a bőrünkben. Mindez megmagyarázza azt is, miért játszik olyan fontos szerepet a zene abban, hogy például egy randevúra romantikus környezetet teremthessünk.

A zene lehet a legjobb barát is

Segíthet megküzdeni érzéseinkkel, ha a zenére úgy gondolunk, mint egy képzeletbeli személyre, aki velünk azonos hangulatban van, illetve akinek jelenlétére éppen aktuálisan támaszkodni tudunk. Amikor például stresszesek vagyunk, esetleg magányosak, javíthatja a hangulatunkat, valamint a kapcsolódás érzetét keltheti, ha valamilyen kellemes zenét indítunk el. Magyarán a zenét akár társas kapcsolataink átmeneti helyettesítésére is használhatjuk, így enyhítve a magányt. Ezen felül azok a dalszövegek, amelyek összhangban vannak a személyes tapasztalatainkkal, segíthetnek megfogalmazni olyan érzéseket, amelyeket magunktól nem biztos, hogy ki tudnánk fejezni.

Boldog emlékeinket is felidézhetjük általa

"Talán nem meglepetés, de a zene az egyik legerősebb eszközünk a nosztalgia felébresztésére" - írja Heshmat. Pusztán az életünk jelentős eseményei során gyakran hallott dallamok újrahallgatása képes előhívni mélyen rejlő nosztalgikus érzelmeket. És ez az érzés nem a zene hozadéka, hanem mindazé, amire emlékeztet. Végeredményben pedig élénk emlékképek segítségével élvezhetjük számunkra kedves emlékeink örömét.