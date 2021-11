Alvászavar: mikortól tekinthető kórosnak?

Az alvászavar lehet tünet és önálló betegség egyaránt, éppen ezért diagnosztizálása és gyógyítása az orvoslás számos szakterületét érinti. Gyakran neurológai, pszichiátriai vizsgálatra is szükség van az okok feltárásához, ritkább esetben tüdőgyógyászt és geriátert (idősek gyógyítására specializálódott) szakorvost is be kell vonni.