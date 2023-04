Kiderült: kis mennyiségben sem jó az alkohol

Egyes kutatások szerint napi egy pohár bor vagy egy korsó sör csökkenti a szívbetegségek kockázatát. Egy friss tanulmány szerint viszont egyáltalán semmilyen haszna nincs az alkohol fogyasztásának - írja a MedicalXpress. "Az alacsony vagy mérsékelt ivás nagyjából heti egy és napi két standard ital között van. Ez az az alkoholmennyiség, amely sok tanulmány szerint (ha kritikátlanul nézzük őket) csökkenti a korai halál kockázatát. De miután alaposan felülvizsgáltuk őket, kiderült, hogy a mértékletes alkoholfogyasztás előnyei nagymértékben csökkennek, és bizonyos esetekben teljesen eltűnnek" - állítja Tim Stockwell, a tanulmány szerzője.

Egy szabványos ital az Amerikai Egészségügyi Intézet szerint 14 gramm alkoholt tartalmaz. Ez körülbelül 3,5 deci sörnek, 1,5 deci bornak vagy 44 ml égetett szesznek felel meg.

A legfrisebb elemzések szerint a kevés sem alkohol sem hat előnyösen a szervezetre. Fotó: Getty Images

Az elemzéshez Stockwell és kollégái 107 korábbi tanulmányt vetettek össze, amelyek az alkoholfogyasztás és a halál közötti kapcsolatot kutatták. Felül is vizsgálták ezeket, mivel például több esetben egy kategóriába sorolták azokat, akik abbahagyták az ivást azokkal, akik egész életükben absztinensek voltak.

A közel 5 millió alany bevonásával készült vizsgálatok összesített korrigált adatai azt mutatták, hogy sem az alkalmi (1,3 grammnál kevesebb alkohol, vagy kéthetente egy standard ital), sem az alacsony mennyiségben (maximum napi 24 gramm, vagy közel két szabványos ital) fogyasztóknál nem csökkent jelentősen a korai halál kockázata. A kutatók enyhén, de nem szignifikánsan megnövekedett halálozási kockázatot állapítottak meg azoknál, akik napi 25-44 grammot fogyasztottak (azaz körülbelül három pohárral).

Az eredmények azt mutatták, hogy jelentősen megnőtt a halálozás kockázata azoknál, akik napi 45 gramm vagy annál több alkoholt ittak meg. A legnagyobb kockázat azoknál volt, akik naponta legalább 65 gramm alkoholt, vagy négynél több szabványos italt fogyasztottak. A halálozási kockázatuk körülbelül 35 százalékkal volt magasabb, mint az alkalmi ivóknál.

"Felmerül ez a kérdés, hogy a kis mennyiségű ivás hasznos-e. Én úgy gondolom, hogy nincs különösebb előnye" - mondta Catherine Lesko, a Johns Hopkins egészségügyi iskola epidemiológiai adjunktusa. Az alkohol fogyasztása ugyanis bizonyítottan növeli a májbetegségek, egyes rákfajták, szívproblémák, sztrók kialakulásának kockázatát. Emellett az olyan halálesetekhez is hozzájárul, mint amelyek közúti baleset miatt következnek be, illetve gyilkosságok és öngyilkosságok kiváltó oka is lehet.

Minél kevesebb, annál jobb

Azt is megállapították, hogy az alkohol a nők egészségét jobban veszélyezteti. "A nők szervezete biológiai tényezők miatt másképp kezeli az alkoholt, mint a férfiaké. Még akkor is, ha azonos mennyiségűt is isznak, a nők véralkoholszintje magasabb lesz, hamarabb érzik magukat részegnek, és tovább tart náluk az alkohol lebontása is" - jegyezte meg Pat Aussem, a Partnership to End Addiction szervezet alelnöke. "Minden egyes pohárral egyre csak nő a veszélye, hogy árt nekünk az alkohol. Egyszerűen fogalmazva, minél kevesebbet iszunk, annál jobb, ezzel csökken az veszélye például a szív- és érrendszeri betegségeknek" - folytatta.

A szerzők azt is elismerték, hogy további kutatásokra van szükség a témában, mivel sok tanulmány önbevallásos alapon működött, az emberek pedig nem feltétlenül őszinték abban, hogy hány pohárral ittak.

