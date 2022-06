Szülés és hálapénz: még mindig nem került pont az ügy végére

2021. március 1-jén lépett hatályba az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény, amely a hálapénz kivezetését is magában foglalta. Ettől az időponttól tehát büntethető az is, aki adja, és az is, aki elfogadja a köszönetképpen átnyújtott borítékot. Ezzel együtt a szabad orvosválasztás lehetősége is jelentősen szűkült, amely főként a szülészeten okozott problémát. A Telex cikke szerint ez az átalakítás „valami olyantól fosztotta meg a nőket, aminek valójában semmi köze a pénzhez: a nagyobb biztonságérzettől és a háborítatlan szülés nagyobb valószínűségétől”.

Ígértek külön szabályozást, de azóta semmi hír róla

A portál emlékeztetett arra, hogy a Magyar Orvosi Kamara (MOK) határozottan amellett foglalt állást, hogy idővel mindenkinek az ügyeletes orvosnál kellene szülnie, a nyugat-európai modellt követve. Tavaly januárban ugyanakkor Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta az egyik kormányinfón, hogy jogos az eltérő szabályozás iránti igény a szülő nők részéről. „Keressük azt a megoldást, ami nem feszíti szét az új szabályozás egyébként helyes kereteit, amely a hálapénzt megtiltja, de lehetőséget ad arra, hogy ellentételezni lehessen, ha egy szülész-nőgyógyász éjjel-nappal készenlétben áll” – fogalmazott. A megoldást azonban azóta sem sikerült megtalálni erre a helyzetre.

A hálapénz még mindig nem tűnt el teljesen a szülészetről. Fotó: Getty Images

A törvény értelmében a magán- és az állami ellátást teljesen különválasztják. Aki tehát magánellátás keretében jár a terhesgondozásra, az nem hozhatja világra a gyermekét egy állami kórházban a fogadott orvosánál – kivéve akkor, ha éppen a választott szakember az ügyeletes. Közben viszont továbbra is egy „olyan bizalmas területről van szó, amit Orbán Viktor is a »legszemélyesebb közügyként« definiált” – mutatott rá a Telex.

A szülészetről még csak részben tűnt el a hálapénz

A cikk arra is kitért, hogy a hálapénz még mindig nem tűnt el teljesen a szülészetről, csupán kevésbé láthatóvá vált – ezt Somlai Anna, a Másállapotot a Szülészetben! mozgalom aktivistája is megerősítette. Egyébként a paraszolvencia átlagos összege is jelentősen csökkent: 2020-ban még csaknem 120 ezer forint volt az az összeg, amelyet egy nő az orvosának szánt a szülésért cserébe, ez azonban a törvény bevezetése után, 2021-ben 111 ezer forint, 2022-ben pedig 84 ezer forint körül alakult átlagosan.

Érdekes egyébként megvizsgálni az a kérdést, hogy a nők mit várnak a szülésért kifizetett hálapénzért cserébe. Az erre is rákérdező kérdőívekben a legtöbben – több mint 5 ezren – azt jelölték meg, hogy ők a rendelkezésre állást fizetik meg, vagyis azt, hogy az általuk választott orvos vagy szülésznő jelen legyen a szülésen, bármikor is indul be. Nem sokkal kevesebben, több mint 4 ezren viszont azt felelték, hogy semmit sem vártak a kifizetett összegért cserébe, csupán így akarták kifejezni hálájukat az ellátásért.