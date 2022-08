Miért szeretjük vagy utáljuk az ölelést?

Mint sokan sejtjük is, viszonyulásunk az öleléshez nagyban múlik a neveltetésünkön. Egy 2012-es tanulmány is rámutat, hogy akiket gyermekkorukban gyakran öleltek meg a szüleik, később maguk is "ölelkezősök" lettek. Akiknél otthon nem volt gyakori az ölelés, később kényelmetlennek találhatják ezt, de persze előfordulhat az ellenkezője is: van, aki épp azért ölelgeti gyakran a szeretteit, mert gyerekként otthon nem zárták őt karjukba a szülei, nagyszülei.

Hogy szüleinktől mennyi ölelést kaptunk gyerekként, kihat arra, hogy később szeretjük-e az ölelést

Negatívan hathat a gyermek fejlődésére

Darcia Narvaez pszichológiaprofesszor a time.com-nak nyilatkozva kiemelte, hogy a szeretetteljes érintés hiánya nemcsak érzelmileg, hanem a testi fejlődésben is negatívan hathat a gyerekekre. Az intimitásra és együttérzésre is hatást gyakorló bolygóideg alulfejlettségéhez vezethet, illetve a szeretethormonként is ismert oxitocin termelésére is hatással van.

Az oxitocin a hipotalamuszból érkező hormon, melynek komoly szerepe van a társas kapcsolatok szabályozásában. De mire van még hatással, miben van szerepe? Kattintson!

Az önértékelést is befolyásolhatja

Az ölelés az önbecsüléssel és a testképpel is összefügg. Akik nyitottabbak az érintésre, azoknak általában több az önbecsülésük, önbizalmuk. Akik viszont általánosságban véve szorongóbbak, nehezebb megölelniük másokat - még akkor is, ha a barátaikról van szó: számukra kellemetlen érzés lehet, hogy valakit megérintsenek és a karjukba zárjanak.

Az is számít, hogy milyen közegben élünk

Persze, az ölelkezést az is befolyásolja, hogy milyen országban, kulturális közegben élünk: a britek és az amerikaiak kevesebbet ölelkeznek, mint például a franciák vagy a Puerto Ricó-iak, hangsúlyozzák egy 2010-es amerikai tanulmány szerzői.

Ezek az ölelés egészségügyi hatásai

Egy 2015-ös tanulmány készítői pedig azt vizsgálták, hogy milyen hatással vannak az érintések és az ölelés az immunrendszerre. Arra voltak kíváncsiak, hogy azok az emberek, akik úgy érzik, nagyon szeretik őket, ellenállóbbak-e a megfázással szemben. Az eredmény talán őket is meglepte: 32 százalékkal ellenállóbbak voltak azoknál a társaiknál, akik nem érezték úgy, hogy ennyire szeretik őket. Ez a kutatók szerint az ölelés stresszcsökkentő hatásának is betudható.