Koronavírus: a lakásunkban is megfertőződhetünk

A légúti betegségek gyakorisága miatt a rendszeres szellőztetést eddig is javasolták az orvosok a téli-tavaszi időszakban, a koronavírus-járvány ideje alatt viszont még fontosabb lehet, hogy időnként friss levegőt engedjünk be. Az El Pais cikke szerint erre akkor is nagy szükség van, ha egyedül élünk egy lakásban: bizonyos társasházakban ugyanis a lakások közötti csőhálózaton is átjuthat a koronavírus.

Ezért fontos, hogy rendszeresen szellőztessünk

A cikk régebbi építésű, spanyolországi társasházakat hozott fel példának, melyekben a fürdőszobák közös csatornákkal vannak összekötve. Ezeken azonban nemcsak a pára áramolhat ki, de az ott keletkező aeroszol is utat találhat a szomszédos lakásokba. Habár nem nagy az esélye, de előfordulhat, hogy a köhögéssel levegőbe kerülő vírusok ezeken a csatornákon keresztül egy másik helyiségbe is eljutnak.

A kórokozó a szellőzőrendszeren keresztül is átjuthat. Forrás: El País

Főképp azoknál a régi építésű lakásoknál állhat fenn ez a veszély, ahol a fürdőszobáknak nincsenek ablakai, valamint a vezetékekben nincsen valamilyen légszűrő, illetve a levegőt kifelé hajtó ventilátor. Ha a szomszédos lakásban kinyitnak egy ajtót, vagy elindul a lakásban az elszívó, a légmozgás alig 5 perc alatt átlökheti a vírusokat is tartalmazó aeroszolt a szomszédos lakások egyikébe. Valószínűleg így fertőződhetett meg nemrég egy szöuli társasházban is nyolc ember, akik öt különböző lakásban éltek, és mindössze a szellőző kötötte össze őket, személyesen nem is találkoztak egymással.

Nem kell azonban kétségbe esnünk, pláne nem szabad letakarnunk a szellőzést biztosító rácsokat. A szakértők szerint csak nagyon behatárolható, speciális feltételek mellett képes a koronavírus eljutni ilyen módon az egyik lakásból a másikba. Ráadásul a fertőzött lakásban a levegőben lévő vírusok mennyiségének nagyon magasnak kell lenni ahhoz, hogy a fertőzéshez elegendő mennyiség juthasson át belőle. Ha rendszeresen szellőztetünk, gyorsan kicserélődik a lakás levegője, így minimális az esélye, hogy ilyen módon jusson a szervezetünkbe a vírus.

Csukjuk le a vécé fedelét is

A cikkben megszólaló szakemberek azt is tanácsolják, hogy a vécé fedelét érdemes lecsukni, amikor nem használjuk, de különösen akkor, amikor lehúzzuk azt. Öblítéskor ugyanis szintén egy aeroszol képződhet a vécében felgyülemlő kórokozókból (nem feltétlenül a koronavírusból), ami a levegőbe kerülve a szervezetünkbe juthat. Erről bővebben egy korábbi cikkünkben is írtunk.