Ijesztő mértékben megdrágultak a lakodalmak

Brutálisan elszálltak az esküvői árak, sokan halasztanak vagy lemondják a nagy napot - számol be az ATV Híradó. Számításaik szerint egy év alatt csaknem megduplázódtak a ceremónia árai.

Egy év alatt a duplájára drágult

A riport szerint idén akár 8 millió forintot is fizetniük kell azoknak, akik egy átlagosnak mondott, 80 fős lagzit szeretnének, míg tavaly átlagosan 3-5 millió forint között mozogtak a lagziárak. Ebben ugyanakkor még nincs benne a vendégek elszállásolása, illetve sok egyéb dolog is tovább emelheti az amúgy is borsos árakat. Plusz költséget jelent, ha az anyakönyvveztető az esküvő helyszínére megy, de nagy a mozgástér a fotósok, videósok árazása és az esküvői torták mérete, valamint az asztaldíszek árszabásai között is. Az exkluzív helyszín, mondjuk egy balatoni panoráma, vagy a vendégek szálláshelyének fizetése ezen felül még tetemes plusz kiadást jelenthet az ifjú párnak, vagy az örömszülőknek.

Egyre többe kerül egy esküvő itthon. Fotó: Getty Images

Az egyik debreceni étteremnek felére esett vissza az esküvői foglalások száma, és aki tart is lagzit, az is igyekszik spórolni. A kabai Silver Major recepciósa szerint ennek több oka is van: az áremelkedés miatt a fiatalok meggondolják, hogy lakodalomra vagy nyaralásra költsenek inkább. De Cser Mercédesz szerint, ha tartanak is esküvőt, sokkal kisebb vendéglétszámmal, mint korábban.

