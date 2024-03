Utolsó kívánsága szerint megszervezte lánya esküvőjét a kórház

Michelle Avila és Antonio Moreno mindenképpen azt akarták, hogy szüleik is részt vegyenek az esküvőjükön, ám a nő édesapja norovírus-fertőzés és súlyos tüdőbetegség miatt a UMC Health System kórházba került – írja a Good Morning America. A férfi utolsó kívánsága az volt, hogy férjhez adja a lányát, de állapota miatt nem hagyhatta el a kórházat.

A pár megkérdezte a kórház alkalmazottait, hogyan tudnák megvalósítani az esküvőt az intézmény falain belül, így az egyik ápoló meg is kezdte a szervezést. Másnap, március 8-án meg is tartották az esküvőt, amiben az intenzív osztály dolgozói is segítettek. A segítőkész ápolónő elárulta: ápolónők, szociális munkások és táplálkozási szakértők is összefogtak, hogy létrejöjjön az esküvő. Megkeresték az Eventfully Yours helyi rendezvényszervező irodát, akik ingyen felajánlották szolgáltatásaikat és a dekorációt, más a fotózást vállalta magára, az egyik titkárnő sógora pedig gitározott és énekelt az eseményen.

A feleség elmondása szerint látta édesapján, hogy mennyire boldog, a férfi később nem győzött köszönetet mondani a kórházi dolgozóknak. A 65 éves férfi végül öt nappal az esküvő után hunyt el.