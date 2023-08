Az alvás létfontosságú része az életünknek: szüksége van rá a testünknek, az agyunknak, az immunrendszerünknek, a sejtjeinknek és a lelkünknek is. Az adatok szerint a magyar lakosság 10 százaléka mégis tartós inszomniától, azaz álmatlanságtól szenved, és legalább 50 százalékuk megtapasztalta már egyszer a rövid ideig tartó álmatlanságot. Vannak, akik nehezen tudnak elaludni (elalvási zavar), mások pedig sokszor fölébrednek az éjszaka folyamán, és nem tudnak visszaaludni (átalvási zavar).

Mi az alvászavar oka?

Alvásunk minőségét többféle külső és belső tényező is befolyásolhatja, de az inszomniának gyakran életmódbeli okai vannak: a helytelen étrend, a mozgásszegény életmód, az alkoholfogyasztás vagy a hosszan fennálló, kezeletlen stressz a bűnös. Ez utóbbi a legveszélyesebb, hiszen az így kialakult ördögi körből nehéz kitörni. Ha feszültek vagyunk, az éjszakáink álmatlanul telnek, emiatt reggel fáradtan ébredünk. A kialvatlanságtól csökken a teljesítményünk, ami tovább növeli a stresszt, és lehetetlenné teszi a nyugodt, pihentető alvást. Reggel pedig kezdődik minden elölről.

A kialvatlanság megbetegíthet

A hosszan fennálló alváshiány számos megbetegedéshez vezethet: az érintetteknél megnő a depresszió, a szív-érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázata. Az alváshiány összefüggésben áll az elhízással is, mivel kedvezőtlen irányba befolyásolja az anyagcsere-folyamatokat.

Így alakítsuk ki a helyes alvásrutint!

A szakemberek ajánlása szerint felnőttként napi 7-9 órányi alvásra van szükségünk. Ha emellett betartunk pár jó szokást is, a nyugodt éjszakák után biztosan kipihenten ébredhetünk majd fel:

Legyen napirendünk! Szervezetünk igényli azt, hogy nagyjából ugyanabban az időben feküdjünk és keljünk. Ezért lehetőleg még hétvégén vagy a szabadság alatt is próbáljuk meg a biológiai óránknak megfelelően alakítani a pihenésünket.

Vegyünk ébresztőórát! Hajlamosak vagyunk azon aggódni, hogy nem alszunk majd eleget, ezért – nagyon helytelenül – magunk mellett tartjuk a telefonunkat, és éjjel, ha felébredünk, rá-rápillantva számolgatjuk, mikor kell majd felkelnünk. Ez nemcsak az agyi aktivitásunkat indítja be, ami gátolja a visszaalvást, de az általa kibocsátott kék fény is nyugtalanító hatású. Vegyünk inkább egy hagyományos ébresztőórát, és azt is fordítsuk a fal felé! Az megbízhatóan csörög majd, ha itt az idő.

Ne használjuk a szundi-üzemmódot! Az éjszaka során 90-120 perces alvásciklusokban alszunk, és ha sikerül beállítanunk a bioritmusunknak megfelelő alvásmennyiséget és -minőséget, akkor szervezetünk körülbelül két órával az ébredés előtt már elkezd felkészülni erre. Ha azonban kinyomjuk a telefont és visszaalszunk, belekezdünk egy újabb alvásciklusba, amit 10 perc alatt nem fogunk tudni befejezni. A plusz szundiidő ezért csak levertséghez, fáradtsághoz vezet.

Rendezkedjünk be alváshoz! A pihentető éjszakákhoz nemcsak csend, sötétség és megfelelő hőmérséklet (20-24 Celsius fok) szükséges. A jó hálószobába érve azonnal megnyugszik az ember. Ebben sokat segíthet, ha a falakat visszafogott, natúr, világos színárnyalatra festjük, és puha, természetes anyagú textilekkel vesszük körül magunkat. A sötét színek, az erős kontrasztok jobb, ha nem jelennek meg ebben a helyiségben, a fa azonban meleg, nyugodt érzetet kelt.

A hálószobában csak aludjunk! Vagy mégsem… A hálószoba az alvás terepe, ezért jobb, ha a televízió, és minden más elektronikus eszköz ajtón kívül marad. Egy új amerikai kutatás azonban kimutatta, hogy sokkal jobban és mélyebben alszunk, ha lefekvés előtt összebújunk a párunkkal! Az intim együttlét során ugyanis kikapcsoljuk az agyunkat, nem stresszelünk, és hatására a nők szervezetében megemelkedik az ösztrogén szintje is, ami szinte azonnali alváshoz, de legalábbis meglepően ellazult, relaxált állapothoz vezet.

(T)együnk a nyugodt alvásért! A nehéz, zsíros, cukros ételek megterhelik az emésztőrendszerünket, ami gátolja a pihentető alvást. Ezért vacsorára válasszunk inkább egészséges, könnyű fogásokat, és ezeket is lefekvés előtt legalább két órával együk meg! Vannak olyan összetevők is (triptofán, magnézium), amelyek kifejezetten segítik az elalvást azáltal, hogy fokozzák a melatonintermelést, és csökkentik a stresszhormonokat. Ha ezekben gazdag ételt, italt választunk, pihentetőbb éjszakákra számíthatunk. A pulyka, a mandula, a zabpehely, a tej, a banán, a kivi vagy a fanyar meggylé kitűnő választás lehet.

Sedacur forte: hívjuk segítségül a gyógynövények erejét!

Ha az életmódváltás és a fenti jó szokások mégsem segítenek, segítségül hívhatjuk a gyógynövények erejét is! A Sedacur forte vény nélkül kapható, a népi gyógyászatban már régóta ismert nyugtató, altató hatású gyógynövények – mint a macskagyökér, a komló és a citromfű – kivonatát tartalmazó növényi gyógyszer.

A Sedacur forte segítségével nemcsak a nappali feszültséget tudjuk csökkenteni, de az elalvás is könnyebb, valamint az alvásunk is pihentetőbb lesz. Napközben viszont nem befolyásolja a koncentrációnkat, és autót is vezethetünk a szedése mellett.



