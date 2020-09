A horkolás közbeni légzéskimaradás ezért veszélyes

A legjobb tippek horkolás ellen A horkolás meglehetősen gyakori jelenség férfiaknál és nőknél is. Mit érdemes kipróbálni, hogy megszabaduljunk ettől a kellemetlenségtől? Részletek itt.

A horkoló hang a felső légutak lágy szöveteinek (torok oldalsó és hátsó falai, nyelvgyök, nyelvcsap, mandulák, lágy szájpadlás) vibrációja miatt jön létre. A garatfeszítő izmok ugyanisalvásközben ellazulnak, nem vesznek részt a garat nyitva tartásában, így az erre hajlamos személyeknél felső légúti szűkület vagy akár elzáródás alakulhat ki. A ki-be áramló levegő megmozgatja a lágy szöveteket, így "születik" a horkoló hang.

Ez pedig nem csak kellemetlenséget jelent - elsősorban a környezetnek -, de veszélyes is lehet, különösen, ha a horkolás közben rövidebb-hosszabb légzési szünetek jelentkeznek. Ilyenkor az alvó személy rövid időre abbahagyja a horkolást, majd hangos "horkantás" kíséretében hirtelen levegő után kezd kapkodni. Mivel minden egyes légzéskimaradás csak a központi idegrendszer éber állapota (ún. mikroébredés) révén valósulhat meg, az alvás minősége romlik, az alvó nem fogja kipihenni magát, és az elegendő alvás ellenére is fáradtan ébred.

Nem életveszélyes, de rizikós

Aki éjszakai légzéskimaradással küzd, annak ugyan a közvetlen életveszéllyel nem kell számolnia, de tisztában kell lennie azzal, hogy a jelenség milyen egészségkárosító hatásokkal járhat. A légzéskimaradások során csökken a vér oxigénszintje, a széndioxidszint viszont emelkedik, ami megemeli az adrenalinszintet, így emelkedik a vérnyomás és a pulzus is. Az alvási apnoéval küszködő beteg tulajdonképpen kisebb fuldoklások sorozatán esik át éjjelente, ami komoly stresszt jelent a szervezet számára. Ez a stressz az, ami számos betegség rizikófaktora, így a magas vérnyomásé, a cukorbetegségé, a szívinfarktusé vagy stroke-é. Rövid távon pedig az ilyen módon zavart éjjeli alvás olyan nappali hatásokat eredményezhet, mint fizikai és szellemi fáradtság, nehéz ébredés, nappali aluszékonyság, koncentrációzavar, csökkenő libidó, pszichés problémák, esetleg szívritmuszavar. Ezen kívül azzal is számolni kell, hogy ezek közvetve a hálótársat is veszélyeztetik a megzavart alvás miatt.

Horkolás közben rövidebb-hosszabb légzési szünetek jelentkeznek, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Fotó: Getty Images

Mikor nő meg a horkolás valószínűsége?

Gyermekkor. Ebben az életkorban főként a megnagyobbodott garat- és/vagy orrmandula okozza a horkolást, bár átmenetileg egy-egy megfázás vagyarcüreggyulladásis eredményezheti ezt.

Terhesség. Főként a harmadik trimeszterben gyakori a horkolás, főként azért, mert a súlygyarapodás és a has mérete miatt növekszik a tüdőre és a légcsőre gyakorolt nyomás.

Túlsúly, elhízás. A jelentős túlsúly miatt a szövetek és az izomtónus is ernyedtebbé válik, ezért nő a horkolás valószínűsége is. Nagyobb fokúelhízásesetén zsírréteg rakódik a garatnyálkahártya és a garatizomzat közé is, és a vastagabb nyak is szűkíti a levegőjáratot.

Egyes betegségek. Az orrsövényferdülés, az orrpolip, esetleg az allergia, azasztmasúlyosbíthatja horkolást.

Alkohol, késői étkezés. Az alkohol és a késő esti bőséges étkezés a központi idegrendszer tompítása révén hajlamosít a horkolásra.

Dohányzás. A cigarettázás a gége-, garat- és orrnyálka irritáció és a következményes nyálkahártya duzzanat miatt növeli a horkolás kialakulásának esélyét.

Nem csak egyféle megoldás létezik

A szomnológus éjszakai alvásvizsgálat segítségével tudja felállítani a diagnózist, meghatározni a légzészavar súlyosságát és ennek alapján terápiát javasolni. Mivel a felső légutak szabad átjárhatósága lényeges szempont, ezért szükséges fül-orr-gégészeti vizsgálat is. Ha e téren valamilyen anatómiai rendellenességre derül fény, szóba jön ennek akár műtéti megoldása is (például orrsövényferdülés műtéte, orrpolipok eltávolítása, garatplasztika).

"Bizonyos esetekben szükség lehet életmódváltásra is: az elhízás csökkentése, a dohányzással való felhagyás és az alkoholfogyasztás minimalizálása mind hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz. Ha nem ilyen ok áll a háttérben, gyógyszeres kezelés és számos segédeszköz is elérhető a horkolás megszüntetéséhez, például szájbetétek, orrszárnytágító tapasz. Súlyos esetben alkalmazhatunk pozitív nyomású légsínterápiát, amikor a belélegzett levegő nyomásával tartjuk nyitva a garatot" - ismerteti Dr. Vida Zsuzsanna, a JóAlvás Központ neurológus főorvosa, szomnológus. "A jó hír, hogy a horkolás megszüntethető, és ezzel nemcsak az egészségi kockázatok csökkennek jelentősen, de az életminőség is határozottan javul - az érintettnél és a horkolásnak kitett családtagoknál is."