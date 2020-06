Így aludjunk jól a hőségben

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. június 26. 09:55 Módosítva: 2020. június 26. 14:32

Bár a nyár első hónapja nagyrészt esősen, borongósan telt, most már lassan, de biztosan megérkezik az igazi meleg 30 foknál is magasabb csúcshőmérsékletekkel. A jó idő azonban nemcsak azt jelenti, hogy van lehetőségünk strandra menni vagy kávézók teraszán ücsörögni, hanem azt is, hogy éjszaka nehezebben tudunk aludni a hőségtől. Szerencsére van néhány dolog, amit megtehetünk azért, hogy kipihentebben ébredjünk.

16-21 Celsius-fok - ennyi az alváshoz ideális hőmérséklet dr. Nerina Ramlakhan alvásszakértő szerint, aki hangsúlyozta: a jóalvásamellett, hogy segít a nap folyamán gyűjtött információk feldolgozásában, ahhoz is elengedhetetlen, hogy a testünk fizikálisan és mentálisan helyrejöjjön, újra egyensúlyba kerüljön. A nyári hőségben azonban sajnos a legtöbben csak álmodozhatnak arról, hogy ilyen kellemes hőmérséklet uralkodjon a hálószobában, ez pedig jelentősen megnehezítheti a mindennapokat. A hőségben nem könnyű aludni. Fotó: Getty Images Hűtőbe az ágyneművel Hogy ne szenvedjük végig az éjszakát (és utána a nappalt is), célszerű bevetni néhány trükköt. Furcsának tűnhet, de működik, ha például az ágyneműnket becsomagoljuk néhány műanyag zsákba, zacskóba, és egy időre betesszük a hűtőbe vagy a mélyhűtőbe. Ha nincs elég hely, akkor csak a párnát és a pizsamánkat hűtsük le ilyen módszerrel. Az is segít, ha egy melegvizes palackot jeges vízzel töltünk fel, és testünk "hűtési pontjaira" helyezzük egy időre: a térdre, a bokára, a csuklóra, a nyakra, az ágyékra vagy a könyökre. Mielőtt lefekszünk, célszerű olyan aloevera-tartalmú, napozás utáni krémmel bekenni magunkat, amelyet előtte a hűtőszekrényben tároltunk. Ha van olyan üres üvegünk otthon, amelyre ráilleszthetünk egy szórófejet, töltsük meg hűvös vízzel, és helyezzük az ágyunk mellé. Amikor nagyon melegünk van, csak permetezzünk tarkónkra, az arcunkra néhányat, és egy időre felfrissülhetünk. A (hőségben) alváshoz ideális ágynemű jó minőségű pamutból készül, nem vastag anyag, és ugyanezen paraméterek a pizsamára is igazak: figyeljünk tehát erre, amikor kiválasztjuk, miben pihenünk éjszaka! Így kevesebb eséllyel izzadunk le, bőrünk szellőzik, tud lélegezni. A csípős ételek segíthetnek Lefekvés előtt ne fogyasszunk sok fehérjét, mert Dave Gibson alvásszakértő szerint megemeli a testhőmérsékletet azáltal, hogy felgyorsítja az anyagcserét. A csípős ételekkel azonban nem kell vigyáznunk: a test izzadással reagál rájuk, ami segít lehűlni. Egy szabály van csak, mégpedig az, hogy legalább három órával lefekvés előtt fogyasszuk őket. Ha nagyon meleg van, inkább reggel sportoljunk, így nem este pörgetjük, forrósítjuk fel a testünket. Az esti zuhany ne legyen jéghideg, mert a nagy hőmérséklet-változás szintén izzadást vált ki a szervezetből. Ha langyos vízzel mossuk át magunkat, többet tettünk az éjszakai jóllétünkért. Gibson arról is beszélt: népszerű tévhit csupán, hogy a nyitott ablak segít abban, hogy hűvösebb maradjon a lakás. Jobban járunk, ha egész nap zárva tartjuk az ablakokat, sőt, még a függönyt is behúzzuk. Minden elektromos kütyüt kapcsoljunk ki lefekvés előtt, mert azok is bocsáthatnak ki hőt. Ha a lábunk nem melegszik fel, jobban érezhetjük magunkat, így mindig dugjuk ki a takaró alól vagy hűtsük le például valamilyen hűvös tárggyal. Amennyiben ventilátor mellett alszunk, mielőtt bekapcsoljuk, töltsünk meg egy nagy serpenyőt jéggel, és helyezzük a ventilátor elé, hogy jobban hűtse a levegőt. Így alszunk mi - az alvás fázisai Alvászavarok: környezeti és lelki tényezők a háttérben? A legjobb szobanövények a hálószobába Miért hasznosak az álmok?

Így számolhatjuk ki alvásigényünket A megfelelő alvási rutin kialakulása az egészségünk szempontjából kiemelkedően fontos dolog. Érdemes azzal elkezdeni, hogy meghatározzuk, hogy a szervezetünknek napi szinten mennyi alvásra van szüksége. Részletek itt. Igyunk, de mértékkel Ne felejtkezzünk meg egy üveg vizet készíteni az ágyunk mellé, hogy belekortyolhassunk éjszaka. Tartsunk azonban mértéket, mert ha túl sokat iszunk, állandóan ki kell mennünk a mosdóba. Szerencsés, akinek emeletes háza van, hőségben sokat jelent ugyanis, ha a földszintre költözünk, ott jóval elviselhetőbb a hőmérséklet.