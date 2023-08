Az évszakok nagyban befolyásolják többek között azt is, hogy hogyan alszunk - írja a Health.

Különösen igaz ez nyaranta, amikor több tényező is megnehezíti az elalvást:

hosszabb nappalok,

melegebb hőmérséklet,

pezsgőbb társasági élet,

utazások, szabadságok.

A fenti hátráltató tényezők ellenére sok dolgot tehetünk azért, hogy megkönnyítsük az elalvást. A problémát ugyanis nem szabad félvállról venni: a minőségi alvás hiánya hangulatingadozásokhoz, szívproblémákhoz, elhízáshoz, cukorbetegséghez, sztrókhoz is vezethet.

Rámehet az egészségünk, ha nem alszunk eleget. Fotó: Getty Images

Feküdjünk le mindig ugyanakkor!

Természetesen egyáltalán nem egyszerű betartani, de rengeteget segíthet az alvásunkon az, ha kijelölünk egy lefekvési időpontot, és tartjuk is magunkat hozzá. Igen, hétköznap, hétvégén, de még a vakáció alatt is. Az is segíthet, ha minden este alvás előtt ugyanazt csináljuk, mint például könyvolvasás, zenehallgatás, vagy egy hosszú fürdő.

Legyünk nappal aktívak!

Nemcsak az a fontos, hogy mennyit, hanem az is, hogy mikor mozgunk. A legjobb, ha ébredés után eddzünk, de semmiképpen sem este, lefekvés előtt. A mozgás miatt ugyanis a szervezet felmelegszik, az alváshoz pedig le kell hűlnie a szervezetnek; ez pedig még nehezebb nyáron, amikor hőség van. Ha reggel nem tudjuk megoldani, akkor is teljesen el legalább 90 perc az edzés és a lefekvés között.

Figyeljünk arra, mit eszünk és iszunk lefekvés előtt!

A koffein mellett az alkoholt is érdemes kerülnünk, vagy legalábbis csökkentenünk az esti órákban, mivel a magas véralkoholszint is rontja az alvás minőségét. A késő esti étkezés is megzavarhatja az alvásunkat. Dr. Chester Wu pszichiáter és alvásspecialista szerint érdemes 3-4 órával az utolsó korty alkohol, és 2-3 órával a vacsora után lefeküdni.

Zuhanyozzunk alvás előtt!

Ha nem is hideg, de egy langyos zuhany sokat segíthet esténként: általa ugyanis könnyebben hűl le a szervezet, ami pedig minőségibb alváshoz vezet.

Tartsuk hűvösen a hálónkat!

Hűvös környezetben könnyebben alszunk el. Dr. Wu szerint 18-20 fok közötti hőmérséklet ideális az alváshoz, de érdemes saját magunknak kitapasztalnunk, hogy hány fok számunkra a legideálisabb. Érdemes napközben behúzni a függönyöket, lehúzni a redőnyöket, illetve klímával, ventilátorral hűteni a hálót.

Váltsunk alvási pozíciót!

Sokszor az is sokat segíthet, ha megváltoztatjuk az alvási pozíciónkat, vagy pizsamát váltunk. Az alvásszakértők szerint a legjobb széttárt karokkal és lábakkal aludni, így nagyobb felületen tudjuk leadni a hőt. Érdemes adni neki egy esélyt, főleg, ha amúgy összegömbölyödve szoktunk aludni.

Műszálas pizsamák, hálóingek helyett pedig viseljünk pamutból, könnyű gyapjúból vagy selyemből készülteket, amelyek egyes kutatások szerint meggyorsítják az elalvást.

Aludjunk egyedül!

Ha megtehetjük, aludjunk egyedül, különösen, ha általában egy ágyban alszunk a partnerünkkel vagy a kisállatunkkal. Amikor ugyanis két test szorosan egymáshoz ér, akkor hajlamosak hőt sugározni, ezért megnőhet körülöttük a hőmérséklet. És minél melegebb van, annál nehezebb elaludni.

Zárjuk ki a kék fényt!

Itt elsősorban az elektronikai eszközökből áradó kék fényre gondolunk, amelyek megzavarják a test természetes alvási ciklusát. 90 perccel lefekvés előtt ezért vegyük minimálisra a fényerőt, illetve viseljünk kékfényszűrős szemüveget. Utóbbi egyes kutatások szerint segíthet enyhíteni az alvászavarokat, és a jet lag utáni elalvást is megkönnyíti.