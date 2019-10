A délutáni szunyókálás ezért egészséges

Ezen kívül számos kutatás is igazolja, hogy a szervezet számára nagyon előnyös, ha valaki ebéd után ledől pihenni. Tehát ne gondoljuk azt, hogy a délutánialvásaz ördögtől való, sőt, ha körülményeink engedik, bizonyos szabályok észben tartásával törekedhetünk arra, hogy beillesszük a mindennapjainkba.

A délutáni álmosság okai

Miért van szükségünk alvásra? Mi történik, miközben pihenünk? Cikkünkből számos érdekes információ kiderül - kattintson a részletekért!

A kora délután ránk törő álmosság első számú oka az, hogy az ébredést követően a szervezetben nagy mennyiségű kortizol (a mellékvese által termelt anti-stressz hormon) szabadul fel, azonban ahogy telnek az órák, ez a szint természetes módon csökken. Ezzel párhuzamosan a testhőmérsékletünk folyamatosan emelkedik. Ez a két körülmény és esetleg még egy kiadós ebéd által okozott vércukorszint-emelkedés oda vezet, hogy kora délutánra egészen egyszerűen elálmosodunk.

Egészségesebbek és okosabbak leszünk

Számos kutatás igazolja, hogy a délutáni szundikálásnak számos pozitív egészségügyi hozadéka van: csökkenti a szívbetegségek, különösen a szívroham kialakulásának kockázatát, de a kóros elhízás, a stroke és a diabétesz ellen is hatásos. Ezen kívül segíti a fogyókúrát, javítja a szellemi és testi teljesítményt, csökkenti a vérnyomást, és pozitív hatással van a memóriánkra. Tehát tanulás előtt és közben is érdemes "bevetni", mivel az agyunk alvás közben dolgozza fel az információkat. Ezen kívül növeli az éberséget és segít a problémamegoldásban is, erre jó bizonyítékok azok a kutatások, melyek kimutatták, hogy a pilóták kevesebb hibát vétenek napközbeni szundikálás után (huszonöt perces szundítást követően az éberségük átlagosan ötvennégy, a teljesítményük harmincnégy százalékkal nőtt). Emellett a döntéshozásban is jobbak leszünk, hatékonyabban érvelünk a délutáni sziesztát követően.

A délutáni szieszta kedvezően befolyásolhatja szervezetünk működését. Fotó: iStock

Az egészséges szieszta szabályai

Viszont a fent leírt pozitív hatásoknak az eléréséhez fontos, hogy betartsunk néhány alapvető szabályt, ha a délutáni alvásról van szó. A két legfontosabb kérdés, hogy mikor és mennyit pihenjünk. Egy átlagos ember számára a napi ritmust figyelembe véve a legjobb időpont kora délután van, ugyanis ez körülbelül a nap felezőpontja. Ekkorra már kellően messze van a reggeli ébredés, viszont az esti elalvás sincs közel, így az éjszakai alvásba se zavar be a napközbeni szieszta. Az alvás hosszát illetően kutatások kimutatták, hogy a pozitív hatások eléréséhez már negyedóra alvás is bőven elegendő, viszont az alvásunk a háromnegyed órát semmiképpen se haladja meg, hiszen a délutáni szunyókálásnak éppen az a lényege, hogy csak felfrissülés céljából alszunk, de nem merülünk mély álomba. Ez azért is fontos, mert negyvenöt perc után már túl mély alvás következik, amiből nehéz felébredni, és utána álmosabbak leszünk, míg fél óra alvás után még viszonylag könnyen fel tudunk kelni. Ráadásul ilyenkor valószínűbb, hogy felborítjuk a napi ritmusunkat. Ezzel a saját helyzetünket nehezítjük meg, hiszen sokkal több időt vesz majd igénybe, hogy az esti órákban elaludjunk.

Nem az éjszaka pótlására való

Fontos, hogy a délutáni alvást ne használjuk életvitelszerűen az este kimaradt alvásórák pótlására, hiszen hosszú távon ezzel teljesen összezavarjuk a szervezetünket, felborul a napi ritmusunk, ami könnyen alvászavarokhoz vezethet. Ha folyamatosan fáradtak vagyunk napközben, és nem elég a félórás alvásidő, az akár komolyabb betegségek, mint például pajzsmirigy-problémák vagy depresszió jele is lehet. Azok se alkalmazzák a sziesztát, akik alvászavarokkal küzdenek, esetleg nehezen alszanak el éjszaka, mert ilyen esetekben a délutáni alvás egyáltalán nem javít a helyzeten, mivel teljesen felborítja a természetes alvási ritmust.