Délutáni alvás munka közben? Ilyen hatása van

Rendszeres délutáni szunyókálással megóvhatjuk agyunk teljesítőképességét, valamint fokozhatjuk az általános egészségünket – állapította meg a University College London (UCL) és az Uruguay-i Állami Egyetem új tanulmánya, amelynek eredményeiről a BBC is beszámolt. A kutatók 35 ezer 40 és 69 év közötti személy adatait elemezték, és meglepő következtetésekre jutottak.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend világszerte a délutáni sziesztázás. Fotó: Getty Images

Késleltetheti az agy öregedését

Mint kiderült, a hetente többször is sziesztázó emberek agya több mint 15 köbcentiméterrel nagyobb, mint azoké, akik soha sem szoktak szundítani délutánonként.„Ez nagyjából 3-6 évvel késlelteti az agy öregedését” – nyilatkozta Victoria Garfield, a tanulmány vezető szerzője., hozzátéve, hogy az alacsonyabb agyi térfogat összefüggésbe hozható a magasabb kortizolszint és alvási apnoé nagyobb rizikójával.

Érdekesség

A techóriások – úgymint a Google, a Samsung és a Facebook – már be is szereztek alvásra is alkalmas kanapékat és napozóágyakat, hogy dolgozóik le tudjanak feküdni egy rövid pihenésre. Véleményük szerint ez segítheti a produktivitás fokozását.

Javíthatja a mentális teljesítményt

A tudósok szerint egy 5-15 perces rövid szundikálás akár azonnal javíthatja a mentális teljesítményt – nem véletlen, hogy a csecsemők kognitív fejlődéséhez és az új dolgok elsajátításához elengedhetetlenek a rövidebb, délutáni alvások is. Úgy tűnik azonban, hogy a felnőtteknél is komoly előnyök származhatnak a rendszeres sziesztázásból.