5 természetes altató alvásproblémára

Az alvási nehézségek rengeteg embert érintenek. A probléma sokak életében átmeneti, időnként mindenki, viszonylag rövid időszakon át tapasztal alvászavarokat. A rendellenesség ugyanakkor általában már az alváshigiénia javításával is hatékonyan orvosolható - írta a Health Line.

Alváskutatók szerint a megfelelő alváshigiénia kialakítható néhány egyszerű szabály együttes betartásával. Ezek a következők: korlátozzuk a napközbeni szunyókálást legfeljebb napi harminc percre. Végezzünk testmozgást naponta legalább 10 percig. Kerüljük a koffein és más stimulánsok, illetve a nehéz, zsíros ételek fogyasztását lefekvés előtt.

Ha nem a szokásainkban van a hiba, vagy ha hiába próbálkoztunk a napirendünk megváltoztatásával, és így sem sikerült érdemben javítani az alvásunkon, akkor érdemes kipróbálni a természetes, alvást elősegítő készítményeket. Ezek a többnyire gyógynövényekből álló altatók rendszerint biztonságosabbak, mint a vényköteles gyógyszerek, hiszen jóval kevesebb mellékhatással járnak. Végül, de nem utolsósorban, míg a vényköteles altatók abbahagyásakor akár komoly elvonási tünetek is tapasztalhatók, a természetes készítmények rövid ideig tartó használata csak nagyon ritkán vezet függőséghez.

A kamillát többféleképpen lehet használni. Készítsünk teát kamillavirágzatból, párologtassunk hígított kamillaolajat, vagy kenjük be vele a bőrünket. De alkalmazhatjuk tabletta vagy kapszula formájában is, patikákban így is kaphatók.