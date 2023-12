Az idén novemberben a KSH jelentése szerint ismét látványosan csökkent az infláció, mindeközben viszont egyes szolgáltatások ára az utóbbi időszakban megugrott - írja az apenzem.hu.

Nagyot ugrott egyes szolgáltatások ára

A temetés például sohasem került annyiba, mint ebben a hónapban: a hivatalos statisztika alapján a hamvasztásért közel 294,5 ezer, a koporsós temetésért 410,3 ezer forintot kellett kiadni. A múzeumi belépőjegy 1640 forintos ára is új rekord. Hasonló a helyzet a 2270 forintos multiplex mozijeggyel. Az autóvezetői tanfolyam 342,78 ezer forintos árára sem volt korábban példa. Ahogy a hajvágás is példátlanul drága lett, nőknek ez 6430, férfiaknak pedig 3320 forint. Jelentősen többet kell fizetni a ruhákért, illetve bizonyos élelmiszerekért is, a felsorolt árak mindegyike rekordnak számít.

Sosem volt ilyen drága a fodrászok szolgáltatása. Fotó: Getty Images

Közben a kedélyeket egyre borzolják a KSH által kimutatott energiaárak. Egy köbméter gáz a hivatalos statisztika szerint az idén novemberben pont annyiba került, mint júniusban, az egy évvel korábbi csúcshoz képest pedig 37,6 százalékos az áresés. A KSH hivatal korábbi elnöke is szót emelt a hivatalos statisztikák új módszertana ellen. Jelezték, a változtatás nélkül magasabb lenne a magyar infláció.

A portfolio.hu a Reuters egyik cikke alapján arról írt, hogy az Eurostat vizsgálja a magyar inflációs adatokat. A KSH erre (is) gyorsan kiadott egy sajtóközleményt, amely szerint az Eurostat nem indított vizsgálatot. Valójában (mint ami amúgy a hivatkozott cikkben is szerepel) a nemzetközi sztenderdeknek, a jogszabályoknak és az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően folyamatos egyeztetést folytatnak valamennyi tagállam statisztikai hivatalával.