Minden eddiginél szigorúbb boltzár jöhet

Szigorodnak a boltbezárás szabályai, jövőre már nem fogja feltétlenül egy figyelmeztetéssel megúszni az, akit számla- vagy nyugtaadási kötelezettség megsértésén kapnak - írja a Portfolio. Mivel már néhány hetes bezárás is súlyos károkat tud okozni egy cég életében, a folyamataik és az alkalmazottjaik szigorúbb felügyeletét remélik a változástól.

Bizalomvesztést is okozhat a bolt bezárása

Üzletlezárásra akkor kerülhet sor, ha az adózó valamely foglalkoztatottját nem jelentette be, igazolatlan eredetű árut forgalmaz, nem tesz eleget a számla- és nyugtaadási kötelezettségének vagy a pénztárgép kötelező használatával és üzemeltetésével kapcsolatos kötelezettségét szegte meg. A bezárás nem csak az áruforgalom kiesése miatt problémás, az adóhatósági zár – a lepecsételt bejárat – egy olyan intézkedés, amely a bevételkiesés mellett komoly bizalomvesztéshez és ezáltal tartós keresletcsökkenéshez is vezethet.

Nagy baj lehet belőle, ha egy nyugta is elmarad fizetéskor. Fotó: Getty Images

Az eddigi szabályok szerint, ha a céget első alkalommal kapják a nyugtaadási kötelezettség megsértésén, úgy megússza egy figyelmeztetéssel, sárga lappal. Jelenleg üzletbezárás elrendelésére csak akkor van lehetősége az adóhatóságnak, ha a vállalkozás ezt a kihágást egy éven belül másodszor is elköveti (azaz második alkalommal sem ad nyugtát vagy számlát), de még ekkor is a revizor mérlegelésén múlik, hogy elrendeli-e a boltzárat.

A most hatályba lépő szabályok alapján azonban már a nyugtaadás elmulasztásának első elkövetésekor jöhet a piros lap, és már akkor is elrendelhető lesz az üzlet bezárása, ha a vállalkozást az első alkalommal kapják rajta a kihágáson. Érdemes még azzal is tisztában lenni, hogy egy jogszabályalkotási szeszélynél fogva az új szabályok nem is jövő év január 1-jén, hanem már idén december 30-án életbe lépnek. Ez azt jelenti, hogymár a szilveszteri forgalomban is résen kell majd lenni.