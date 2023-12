A rendőrség nevében verik át áldozataikat online csalók

„Újra és újra felbukkannak az olyan valótlan tartalmú levelek, amelyekben feladóként rendőri vezetőket jelölnek meg, és személyes adatokat is tartalmazó válaszadásra szólítanak fel” – írja pénteki közleményében az ORFK. Hozzáteszik, vannak jelek, amelyekből kiszúrhatjuk, ha adathalász levéllel van dolgunk, ezáltal elkerülhetjük, hogy áldozattá váljunk.

Mindenképpen gyanús, ha az üzenet szövegét rossz magyarsággal fogalmazták meg, esetleg idegen nyelvű kifejezések is keveredtek bele, illetve ha hol magázódik, hol tegeződik. Érdemes ellenőrizni a feladót is. Előfordul, hogy hivatalosnak hangzó, de valójában nem létező szervezetekre hivatkozik, mint akár az Országos Rendőrségre. Hasonlóképpen az is intő jel lehet, ha a feladó ugyan valós, a rendőrség honlapján nyilvánosan is fellelhető személyek nevében írja alá a levelet, de a beosztás téves.

Az ORFK mindezeken felül hangsúlyozza, hogy a rendőrség sosem küld fenyegető hangvételű leveleket, továbbá eleve nem kommunikál a Gmail levelezőrendszerén keresztül. A rendőrség kizárólag Ügyfélkapun, Hivatali Kapun, Cégkapun, hivatalos e-mail-címről, illetve postai úton küld leveleket.

A hatóság azt tanácsolja, hogy ha bármilyen rendőrséginek feltüntetett levél hitelességével kapcsolatban gyanúnk merül fel, a küldővel ne a levélben szereplő, hanem a rendőrség hivatalos weboldalán megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyük fel a kapcsolatot. Érdemes továbbá hozzátartozóinkat is értesíteni, hogy véletlenül se dőljenek be a csalóknak.

